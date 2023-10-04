將軍澳中心兩房勁劈28%以638萬沽

樓價交投疲弱，二手業主要大手劈價吸客，將軍澳中心兩房單位勁減182萬元，以638萬元低市價售出，減幅達約28.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，香港仔海峰華軒高層C室，實用面積約471方呎，三房間隔，望避風塘，累減62萬元或約8%，以696萬元沽出，呎價約14,777元。

●美聯鄭琨稱，西灣河鯉景灣錄本月首宗成交，屋苑怡茵閣低層E室，實用面積約539方呎，兩房間隔望內園景，近期叫價約828萬元，議價後以738萬元易手，呎價約13,692元。

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九龍區

●中原賴仲軒表示，牛頭角淘大花園N座低層7室，實用面積約368方呎，兩房間隔，叫價490萬元，終減至450萬元易手，呎價約12,228元。

●美聯徐廣森稱，九龍灣德福花園L座中層6室，實用面積約538方呎，兩房間隔，成交價550萬元，呎價約10,223元。原業主於2001年11月入市，是次轉手帳面獲利395萬元。

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新界區

●香港置業范文濤指出，將軍澳中心9座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，原以820萬元放盤，最終因應市況累減182萬元或約28.5%，以638萬元易手，呎價約14,633元，低市價約3%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳茵怡花園6座高層F室，實用面積約483方呎，兩房間隔附有約73方呎空中平台，減價25萬元，以已補價自由市場625萬元沽出，呎價約12,940元。原業主於2017年10月以600萬元購入單位，僅升值約4%，扣除釐印費等成本，基本上屬平手離場。

●中原柯勇指出，將軍澳城中駅6座中低層E室，實用面積約633方呎，三房連套房間隔，以860萬元易手，呎價約13,586元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢高勝樓D座高層4室，實用面積約302方呎，兩房間隔，以258萬元沽售，呎價約8,543元，屬低市價10%。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山海典灣5座中層B室，實用面積約561方呎，三房間隔，開價825萬元，放盤一星期減至746.8萬元獲承接，呎價約13,312元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山翠擁華庭8座中層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，放盤3個月減價42萬元，以638萬元售出，呎價約12,246元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山嵐岸6座高層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以660萬元易手，呎價約13,525元。

●中原霍栢雄指出，馬鞍山銀湖‧天峰5座低層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，原開價約810萬元，議價後以805萬元沽出，呎價約14,049元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座高層E室，實用面積約813方呎，三房連套房間隔，以1,188萬元連車位易手，呎價約14,613元。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園4座高層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，7月開價約750萬元，其後減至688萬元，議價後以650萬元沽出，呎價約12,846元。

●利嘉閣郭建民稱，火炭豐景花園B座高層3室，實用面積約537方呎，三房間隔，原開價599萬元，最終以590萬元連車位易手，呎價約10,987元。

●利嘉閣黃靜顏表示，粉嶺榮福中心6座高層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價約339.8萬元，呎價約5,779元。

●美聯翟安暉表示，元朗鉅發大廈2座中層H室，實用面積約447方呎，兩房間隔，以480萬元放售，及後下調至468萬元，最終再減12萬元，以456萬元易手，呎價約10,201元。

●中原王勤學稱，元朗好順泰大廈A座中層5室，實用面積約290方呎，開價320萬元，減價20萬元，以300萬元沽出，呎價約10,345元。

●祥益陳阿麗表示，屯門慧豐園3座中層B室，實用面積約646方呎，三房間隔，8月開價640萬元，累減至535萬成交，呎價約8,282元。

●美聯胡國源指出，馬灣珀麗灣29座中層E室，實用面積約762方呎，三房間隔附有露台，享全海景，減價18萬元，以852萬元獲承接，呎價約11,181元。

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