「小非農」就業數據遜預期　美股早段個別發展

10年期國債孳息率在多國「破頂」，美國9月份俗稱「小非農」的ADP新增私人職位跌至8.9萬個，遜預期，美股周三早段個別發展，道指暫跌52點，見32,949點；標指升1點，見4,230點；以科技股為主的納指升36點，見13,095點。恒指夜期報17,243點，跌9點，較本港收市高水47點。

財長耶倫重申對美國經濟前景非常樂觀，消費及投資依然旺盛，連樓市亦已企穩，暫時看或使通脹會在更長時間偏高。她不肯定債息是否長期高企，指綠色能源轉型等推高資金需求，或令高息環境持續更長時間，但同時強調聯邦政府目前債務水平「可控」。

不過，華爾街大行沒她淡定，繼摩根士丹利及摩根大通後，高盛亦警告高息會令股市跌得深。富瑞亦擔心，過去一季券商對標指今年第三季度的盈利預測調高了6.5%，幅度之大少見，隱患在於「交唔到貨」。

Intel擬分拆Altera上市

企業消息方面，英特爾(Intel)擬於兩至3年內將可編程晶片業務，即8年前斥167億美元收購的Altera分拆上市，指用途涵蓋國防、加密及5G通訊的有關晶片，產地正逐漸由台灣改回Intel自己的廠房，股價周三暫跌0.2%，報35.61美元。

市傳Netflix因應荷里活罷工考慮調高無廣告訂閱套餐的月費，先在美加，之後在擴至其他市場，股價早段跌0.38%報375.3美元。

另外，券商KeyBanc將英偉達(Nvidia)目標價大舉升至750美元之際，把蘋果公司(Apple Inc.)評級貶至「中性」，兩企股價早段分別升逾1%及跌0.03%%。該行指，iPhone 15 Pro Max初期需求看來好過預期，其實只是從15 Pro轉移，就算推高平均售價(ASP)，對整體出貨量沒有幫助，消費減弱勢令美國新機銷情未如理想，以其估值遠高於納指，或已「見頂」，除非前景有改善。