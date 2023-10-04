市區盤設一按優惠吸買家　首36個月供息不供本

啟德全新盤的前期銷售籌備工作如火如荼，最新預告會以「明益」買家的策略推售，吸引市場關注。市區盤增設第一按揭吸引買家，首36個月供息不供本。

●啟德海灣預告以明益買家策略推售

●馬頭角聯合道文曜夥美聯送家電禮券

建灝地產旗下馬頭角聯合道翻新項目文曜，周三(4日)公布夥同美聯物業送贈家電禮券。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至10月31日，經該行購買項目單位的買家，可獲贈價值約8,000元的家電禮券，名額5個，先到先得。

●何文田VAU Residence新增85%一按

萬科香港發展的何文田VAU Residence最新修訂價單，增設60天即供付款辦法及第一按揭貸款。貸款由發展商指定財務機構提供，最高承造85%按揭，年期可長至30年，首36個月供息不供本，而首24個月的利率為2%，第25個月至36個月利率為3%，第37個月至60個月利率為最優惠利率(P)，現P為5.875厘，至於第61個月及其後利率為P加2厘。

●將軍澳海茵莊園一房售493萬元

●何文田傲玟單日沽4伙

何文田一手樓盤傲玟於周三(4日)再添4宗成交，而自上月起重啟銷售後，至今累計錄得29宗成交，涉及的總金額逾7.06億元。最新招標沽出的4伙成交價介乎1,685.3萬至3,086.6萬元，成交呎價19,000至22,000元。2座20樓A室為當中售價及呎價最高，該單位屬實用面積1,403方呎的三房戶。