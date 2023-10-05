鄧建初：急彈暴跌成常態　適時進退成關鍵

一如初哥早前提及，鑑於美國將在2025年1月舉行總統選舉，執政黨為求連任，現階段會將美股壓低調整，等待明年才開始推升，製造歌舞升平之繁榮假象，有利現任總統選情勝出。然而，拜登年事已高，健康能否捱至該段時間實成疑問。基於政治環境瞬息萬變，如果民主黨堅持拜登繼續角逐總統寶座，則勝算略低。結果是否如此，留待歷史告知。

港股方面，因成交集中於內地科網巨企股，走勢已同美股脫鈎。即市跟隨A股上落，如人民幣轉弱，A股乏力，港股也難以獨善其身。

近期港股與美股脫鈎的經典例子，首推9月22日隔晚美股道指與納指分別大跌370點及245點，港股恒生指數跟隨下跌後，繼而大升402點收市。9月26日道指和納指亦大跌388點及207點，恒指再次反其道而行上升144點收市。

傳統炒股智慧，升市成交配合繼續上升，亦起了南轅北轍之變化。近月多次顯示升市配合成交增加，翌日總是下跌居多。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)