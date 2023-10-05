道指升127點　油價冧逾5%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.03%，報106.77；港匯見7.8282；離岸人民幣(CNH)報7.3188；美元兌日圓處148.97；歐元報1.0507，英鎊報1.2138。金價處1,822.67美元。布油報86.02美元，紐油報84.33美元。比特幣(Bitcoin)升1.3%，報2.77萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報33,129點，升127點或0.39%；標指收報4,263點，升34點或0.81%；納指收報13,236點，升176點或1.35%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,232點，升36點或0.19%。

●10月恒生指數夜期收報17,230點，跌22點，高水34點，成交14,321張。

●紐約期油收報每桶84.22美元，跌5.01美元或5.61%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.81美元，跌5.11美元或5.62%。

●紐約期金收報每安士1,834.8美元，跌6.7美元或0.36%。

●英國富時100指數收報7,412點，跌57點或0.77%；德國DAX指數收報15,099點，升14點或0.09%；法國CAC指數收報6,996點，跌不足1點。

●美國9月「小非農」就業增8.9萬人，遜預期。

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