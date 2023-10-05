香港9月PMI降至49.6　新訂單與產量跌幅擴大

9月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由8月的49.8降至49.6，連續3個月低於50盛衰分界線，顯示香港私營經濟景氣度持續轉差，惟幅度輕微。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營經濟的營商環境於第三季尾持續轉差，但跌幅不大，而這多少受到颱風「蘇拉」的影響。不過，新訂單跌幅擴大，也進一步凸顯更廣泛的需求問題。至於投入成本通脹減慢，反映香港私營企業的成本壓力有回落迹象，但另一方面，採購價格又再因原材料和運輸成本攀升而加速上漲。若情況持續，從業者於第三季尾看淡來年業務前景的角度來看，則很可能進一步打擊營商信心。

報告指，訂單持續減少是景氣下滑的主要原因。企業9月新接的業務量連續3個月萎縮，跌幅創去年同期以來最大。調查資料顯示，本地與海外情況轉差、競爭白熱化、9月極端天氣等，都對客戶需求造成衝擊。因此，企業於9月繼續縮減經營活動，並以製造業的減產幅度最大。

計及出口外貿的訂單需求整體轉差，促使企業縮減經營活動，並繼續看淡業務前景，也因此減購投入品。另外，由於人手緊絀，企業積壓的業務量由跌轉升，業者於是在月內增聘僱員以應對產能要求。