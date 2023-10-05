許繹彬：多股創3年新低 情況差過去年谷底時
2023年10月05日 09:23
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入10月，一向令投資者心存戒心，翻查歷史來看，10月一向被認定為「股災月」。巧合地，在10月首個交易日，全球股票市場皆應驗股災月效應，一直屹立不倒的美國及日本股票市場，出現顯著調整，道指跌穿33,000點，納指則跌至近13,000點；亞洲最強的日本，亦跌至近30,000點；而全年一直處於弱勢的港股，亦不能獨善其身，在股災月及欠缺北水灌溉的驅使下，一開局便跌到體無完膚，可謂「沒有最低，還有更低」。截至昨日(4日)計算，低位曾見17,094點，創逾10個月低位，成交亦因欠缺北水而再創新低，只有不足580億元；後市變幻莫測，相信即使手持水晶球亦難預料。
筆者認為，近兩年來，全球股市的走向，可以用「成也美國，敗也美國」來形容，是次震散全球股市皆因美國經濟具有指標性的美國長債息，突然創下16年新高，美匯指數亦升穿107水平，見11個月高。市場對預期美國會停止加息之信心有所動搖，更令美國市場擔憂加息會持續。消息一出，令全球股市首日應驗10月股災月效應；港股除美匯創新高等不利因素外，中國恒大(03333)的問題亦不斷發酵，使內房及物管股再次陷入困局，令港股雪上加霜，抑制港股投資情緒。
筆者認為，港股9月季結後，從數據來看，港股已連續下跌兩季，呈現一季低過一季的現象。第二季結算在18,916點，第三季收盤亦只在17,809點完結，明顯是一浪低於一浪的格局。港股弱勢持續，外間紛紛對第四季產生絕望反應。除此之外，在國內連番推出針對刺激資本市場的政策，但港府上月仍然無動於衷，在錯失良機沒有乘勢推出任何挽救疲弱股市的有利措施，相信亦是令投資者對後市產生悲觀情緒的主因。最終導致，10月首兩個交易日，港股已下挫至近17,000點水平。
除此之外，一眾對港股升跌有著舉足輕重地位的主力份子，在本周紛紛創下1月低位，有部分更創下52周及3年新低，情況較去年港股跌穿15,000點時更為慘烈。一直備受北水寵愛的美團(03690)，在大股東減持等不利消息下，股價創52周新低，光環盡失；預期港股在傳統股災月仍處於弱勢且被動，短期能否企穏，先看香港交易所(00388)能否先行作出反彈的信號，及還看下周國內股市重開，有何振奮人心的救市措施出台。