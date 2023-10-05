許繹彬：多股創3年新低　情況差過去年谷底時

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入10月，一向令投資者心存戒心，翻查歷史來看，10月一向被認定為「股災月」。巧合地，在10月首個交易日，全球股票市場皆應驗股災月效應，一直屹立不倒的美國及日本股票市場，出現顯著調整，道指跌穿33,000點，納指則跌至近13,000點；亞洲最強的日本，亦跌至近30,000點；而全年一直處於弱勢的港股，亦不能獨善其身，在股災月及欠缺北水灌溉的驅使下，一開局便跌到體無完膚，可謂「沒有最低，還有更低」。截至昨日(4日)計算，低位曾見17,094點，創逾10個月低位，成交亦因欠缺北水而再創新低，只有不足580億元；後市變幻莫測，相信即使手持水晶球亦難預料。

筆者認為，港股9月季結後，從數據來看，港股已連續下跌兩季，呈現一季低過一季的現象。第二季結算在18,916點，第三季收盤亦只在17,809點完結，明顯是一浪低於一浪的格局。港股弱勢持續，外間紛紛對第四季產生絕望反應。除此之外，在國內連番推出針對刺激資本市場的政策，但港府上月仍然無動於衷，在錯失良機沒有乘勢推出任何挽救疲弱股市的有利措施，相信亦是令投資者對後市產生悲觀情緒的主因。最終導致，10月首兩個交易日，港股已下挫至近17,000點水平。