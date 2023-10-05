通脹猛於虎！美國醫護要求加薪　或爆大規模罷工

通脹除了加劇息口上調壓力外，後遺症就是社會面對一連串的員工加薪訴求，無論公營或私營機構的僱主都大為頭痛。

美國通脹升至40年高位，能源、食物、住屋等生活必須開支都顯著上升，愈來愈多工人要求加薪維持生計。當美國汽車工人工會(UAW)與三大車廠的加薪談判破裂，引發的罷工行動仍然僵持不下之際，外媒報道，全美最大的醫療機構工會將會舉辦大規模罷工，預計有大約7.5萬名護士參與。

據報，美國凱薩醫療機構(Kaiser Permanente)與該集團工會的合約於9月30日到期，但勞資雙方未能達成協議，若工會啟動罷工，預計將影響39家醫院、700個醫療機構運作。是次罷工的主要訴求是加薪及解決一直以來的人手不足等問題。而觸發大批前線醫護人員響應罷工，主要因為薪金已經難以應對持續上漲的生活成本，希望透過罷工，迫使勞方改善員工待遇及工作環境等。

工會計劃在10月4日至6日期間進行罷工，罷工範圍將涵蓋加州、華盛頓州等8個州份的醫療機構。由於凱薩醫療的工會聯盟擁有逾7.5萬名成員，一旦罷工開始，將成為美國歷來最大規模的醫療保健系統罷工，美國許多民眾的醫療服務料大受影響。

工會表示，合約談判於周二(3日)陷入僵局，若在10月份啟動可能舉行的罷工後，仍未達成解決方案，預計將在11月發起「更長、更強」的罷工行動。凱撒發言人Hilary Costa表示，合約談判「正在進行中」，並全天隨時待命、認真談判。她指出，即使發生罷工，其醫院和急診室將繼續開放，預計約有60%的員工將繼續工作，由醫生、管理人員和其他非工會「緊急人員」組成。喬治亞州、夏威夷州和華盛頓州大部分地區的機構不會受影響。