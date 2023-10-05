郭家耀：港股成交薄弱　料反覆尋底

港股昨(4日)再創今年低位，成交僅576億港元。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，港股成交薄弱下，已顯示投資者沒有趁低吸納的意欲，加上外圍方面，美債息持續上升，市場對加息預期升溫，他認為，短期內美債息去向仍會主導市況；而內地在長假期未有新消息刺激股市，因此港股仍維持反覆下行格局，恒指有機會下試17,000點心理關口，短線策略應以保守為主，不宜投入新注碼。

金價方面，最近因為美元上升而跌穿每安士1,900美元的水平。郭指出，由於市場預期美國會進一步加息，短期內金價反彈的機會不大。他認為，金價支持位大概在1,800美元左右，並建議投資者可耐心等待，於該水平才開始趁低吸納。他指出，金礦股對金價的敏感度高，故股價波幅會比較大，短期內不宜作太多部署。長線投資而言，他建議投資者可考慮在1,800美元附近分注吸納黃金ETF。