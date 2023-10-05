美國車廠工潮結束無期！通用增信貸額度準備持久戰

由於薪酬談判未有共識，全美汽車工人聯會(UAW)向美國三大車廠通用、福特及Stellantis發起的罷工已接近三周，勞資雙方似乎無意讓步，更準備打一場持久戰。

外媒報道，通用周三(4日)宣布，已跟銀行簽訂為期364天的周轉信貸協定，並取得60億美元(約468億港元)信貸額度，應對可能長達數月的罷工行動。通用指出，9月中發動罷工以來，相關的減產已令公司第三季蒙受2億美元損失。另外，福特近期也取得40億美元信貸額度。

至於UAW亦有一定的抗爭本錢，工會擁有規模約8.25億美元的罷工基金，在罷工期間將向參與罷工及被裁減的會員發放每周500美元的罷工津貼，作為支持罷工行動的後盾。

據報，UAW曾於2019年向通用發動罷工，令到通用該年第四季的汽車銷售減少6%，損失達36億美元。通用近期發表聲明指出，在罷工中沒有人是贏家，將致力盡快與工會達成協議。

UAW自9月15日起向三大車廠同步發動局部罷工，並於同月22日及29日將罷工行動升級，迄今罷工人數已達約25,200人，約佔UAW近15萬會員中的17%。