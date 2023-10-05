美國400大富豪榜首現職業運動員　邊位球星咁厲害？

福布斯近日公布2023年美國前400大富豪(Forbes 400)排行榜，除了大家熟悉的科企舵手外，有史以來第一次有職業運動員入榜。

NBA「波神」米高佐敦(Michael Jordan)於榜單中排名第379位，淨資產30億美元(約234億港元)，是首名躋身美國前400大富豪排行榜的職業運動員。

米高佐敦自1984年踏上NBA球場，在他的15個NBA賽季中，獲得了9,400萬美元的收入，並且是1997年和1998年聯盟收入最高的球員。球場以外，他與Nike、麥當勞等品牌合作，亦為他帶來豐厚收入。在今年8月，米高佐敦賣掉了他在黃蜂隊大多數股權，成功套現30億美元(約234億港元)。

根據2023年美國前400大富豪排行榜，電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)排名第一，亞馬遜創辦人貝索斯名列第二，甲骨文(Oracle)創辦人艾里森(Larry Ellison)排第三位，他們的身家分別為251億美元(約1,957億港元)、161億美元(約1,255億港元)及158億美元(約1,232億港元)。「股神」巴菲特排名第四，身家121億美元(約943億港元)，其好友微軟創辦人以111億美元(約865億港元)財富佔據第六位。