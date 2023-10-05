積金評級：9月MPF人均蝕6600元　全年回報正變負

積金評級公布，截至今年9月30日，強積金在9月份投資虧損約2.76%，令強積金在2023年累計投資收益首次出現負數。

按港元計算，強積金9月份投資虧損約308億港元，即469萬名強積金成員平均虧損約6,600港元，而第3季投資虧損約352億港元，相等於每名成員平均虧損約7,500港元。

今年僅剩下3個月，而9月份全球股市下跌，令強積金今年至今出現約30億港元的累計投資虧損，相當於每名成員平均累計投資虧損約為600港元。

積金評級指，儘管出現跌市，但計入每月強積金的供款，今年至今強積金總資產仍增加了367億港元。截至9月底，強積金總資產約為1.088萬億港元，相等於成員平均帳戶結餘約為231,800港元。於9月份下跌約5,700港元，今年第3季下跌約5,100港元，但年初至今卻增加約7,800港元。

宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場，積金評級表示，為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額買入較多基金單位以享受「平均成本法」帶來的好處。另外，所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，它們是現成的低收費及多元化基金選擇，是值得考慮的絕佳選擇。

積金局提醒，強積金制度提供不同市場及資產類別的基金，讓成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險。計劃成員應避免集中投資在單一市場或資產類別。