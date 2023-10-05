【高盛推介】蘋果公司股價低位反彈靠穩 CEO日前售股套現
2023年10月05日 12:06
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：報道指蘋果公司行政總裁(CEO)庫克出售股票套現，逾兩年最大規模減持。蘋果公司日前股價跌穿170美元水平，近日反彈靠穩，昨日(4日)收報173.66美元，微升約0.7%。蘋果公司日前承認iPhone15系列手機有運行溫度過高等的問題，並指將發布的軟件更新中修復這些問題。
此外，昨日美國國債息率突破多年高位後回落，美股昨日靠穩，當中納指從近月低位反彈，升210點或約1.5%，為3大指數中升幅最大。
觀察個股輪證資金流向，新上市的蘋果認股證好淡倉均見資金流入，納指好倉於上周三至本周二共錄得約150萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周二及本周三共錄得約780萬元資金流入。
蘋果購10042，行使價208美元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.2倍，中期輕微價外。
蘋果沽10043，行使價150美元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.2倍，中期輕微價外。
納指購10039，行使價17,280點，2024年03月15日到期，實際槓桿15.3倍，低面值、高槓桿。
納指沽10941，行使價13,000點，2023年12月15日到期，實際槓桿15.4倍，高槓桿。
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