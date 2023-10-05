【產經直播】逆市想撈貨或對沖　點用ETF減低風險？

美國9月ADP私人企業職位增8.9萬個，遠遜預期，顯示就業市場有放緩迹象，美長債息及美匯從高位回順，隔晚美股三大指數全線收漲，自9月以來出現的沽壓能否紓緩？但據報蘋果行政總裁庫克大手減持個人持股，規模逾兩年來最大，背後又有何啟示？展望第四季，美股要採取甚麼策略？投資者還是要步步為營，為持倉做好對沖部署？

恒指連跌兩日累插613點後，周四(5日)反彈，半日收升130點，報17,326點。港股10月開局失利，難逃「傳統股災月」魔咒？心思思想撈貨，但又想減低風險，可以採取甚麼ETF策略？

內地股市放長假期休市，要待下周一(9日)才復市。據報首三日長假，內地旅遊參與人次達3.95億人，國內遊收入逾3,400億人民幣，按年增1.25倍。以上數據能否反映內地經濟復甦動力轉強？內地第三季GDP數據將於本月中公布，將如何左右後市表現？總結第三季，滬綜指累跌2.86%，深成指更累挫8.32%，來季反彈空間有幾大？

商品方面，紐約期油自上周四(28日)觸及每桶95美元，見13個月高位後，輾轉回落，隔晚更進一步下挫逾半成，收報每桶84.22美元。石油輸出國組織及盟友(OPEC+)周三(4日)召開的部長級會議，決定目前的石油產量政策維持不變。此前沙特阿拉伯及俄羅斯亦先後重申會繼續自願減產。不過國際油價不升反跌，走勢已見頂？

油價在高位整固下，一眾石油公司前景又有何變化？揸住「三桶油」嘅收息族，唔想賺息蝕價要點對沖？外圍埃克森美孚、雪佛龍及西方石油隔晚都捱沽。埃克森美孚將於本月下旬派第三季成續表，集團預期由於油氣價格造好，上季利潤介乎83億至114億美元(647.4億至889.2億港元)，雖較次季增加，但遠低於去年同期。美國大型石油天然氣公司有無值博空間？

美匯指數及美債息雖由高位回落，但黃金仍然未見追捧，紐約期金隔晚再跌6.7美元，收市報1,834.8美元，已連續第8個交易天下滑，國際金價點做好淡部署？

至於虛擬資產方面，比特幣在10月初曾展現升勢，一度突破28,500美元，惟很快回落，後市暫難擺脫上落格局？不過，比特幣「減半」預計明年中發生，加上市場憧憬美國批准推出現貨比特幣ETF，值得候低吸納作長線部署？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集請來黃國英資產管理公司董事黃國英，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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