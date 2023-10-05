PIMCO料日央行今年內撤YCC　圓匯可望扭頹勢？

外媒報道，資產管理公司PIMCO全球經濟顧問Richard Clarida發表報告指出，如果數據表明，日本的通脹能夠持續超過日本央行目前的預測，央行可能會在年底前取消孳息率曲線控制（YCC）計劃，同時可能在明年初將短期政策利率提高至0%。

Clarida相信，隨着日本經濟再膨脹，央行將在某個時候放棄十多年來的零或低於零的短期利率。到2024年初，政策利率可能會升至0%。

目前，日本央行短期利率目標維持在負0.1厘，與歐美等主要經濟體央行在貨幣政策上出現背馳，日圓持續弱勢。一旦央行的政策逆轉，日圓兌美元匯價有望走強。日圓兌美元今年來已貶值逾一成，每百日圓兌港元由今年1月約6算水平，如今跌至約5.2左右。

由於日本國內通脹和美國國債孳息率飆升，日本國債面臨巨大的拋售壓力，交易員押注日本央行將做出政策轉變。10年期日本國債孳息率周四（5日）亞洲時段早市回軟，但在周三（4日）升至0.805%的10年高位，反映外界愈趨預期日本可能不得不與美國、澳洲等同步加息。

YCC是指央行透過買賣日本政府債券（JGB），使國債孳息率在一定區間內浮動（目前10年期國債孳息率目標為正負0.5厘），從而達到牽引市場利率之目的。