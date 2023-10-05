地產界指樓市面臨重大壓力　促港府盡快全面撤辣

樓價一直下挫，政府公布新一份施政報告前夕，107動力召集多名地產界人士，就現行的樓市辣招發表意見，敦促政府盡快全面撤辣。

107動力召集人何民傑指出，當年設置辣招稅時樓市處於上升周期，但現時加息環境下，本港地價持續下滑，市場面臨重大壓力，樓市辣招弊多於利，應盡早撤銷，並已向政府高層反映意見。

中原集團指出，政府亦已表明目前市況，與當年推出辣招時不同。現時經濟有壓力，樓價已轉勢回落，市場交投少，發展商賣地興趣大減，故政策應作出調整。

中原指出，樓市最大阻力為買家印花稅，政府一方面吸納海外人才，一方面卻徵收辣稅，做法矛盾。而市場租盤嚴重短缺，香港人購買多一個單位收租要支付15%稅項，相等約5年租金收入。建議政府應全面撤銷所有樓市辣招，並指早做好過遲做，否則市況繼續惡化才出招，效果未必顯著。

美聯物業佳宅部行政總裁(港澳)布少明指出，該行也有向政府提交建議書，倡徹底取消各項辣稅，市民以先賣後沽形式換樓雖可以退稅，但置業成本負擔太大，而近期租金上升，也主要是租盤短缺所致，因此撤辣亦有助紓緩租金升勢。

布稱，經濟下滑，有部分業主有確實賣樓套現需要，但3年內沽貨要繳付重稅，令情況雪上加霜。若然政府不撤辣，樓價勢繼續下行，今季有機會再跌3%，連跌兩年進入下行周期，更不排除明年會續跌。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，辣招至今超實施13年，但期間市況已有變化，產生很多問題，如過往香港對外來人才需求較小，但現在要吸納人才，卻不放寬相關稅項。而額印外印花稅令業主要持貨3年，不放盤的結果是導致市場無樓賣，反而會谷起樓價。

而市場有投資者，也有換樓需求，建議政府可循序漸進地放寬辣稅，如將新住宅從價印花稅的15%稅率減一半，而較簡單方法是，讓購置第二個單位的市民豁免辣稅。

祥益地產總裁汪敦敬認為，樓市並非將要泡沫爆破，而是市場資金未有流動，過去20個月有多達約3.5萬億港元資金新做定期，足以還清現時所有住宅按揭，反映市場資金充裕。

他認為，其中兩項辣稅有需要大幅調整，包括限制了境外專才買樓的買家印花稅，以及應放寬購買第二個單位收租的稅款。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，從政府財政收入角度考量，過去5年辣招稅款收入約800多億港元，賣地收益則達5,000多億元，地價收入比例大幅為高。

而政府撤辣反而有機會令庫房收入因減得加，他解釋，現時樓市低迷發展商投地保守，本年度財政土地收入預算850億港元，暫僅達標約18%。而撤辣有助令成交回升，賣地市場亦會好轉，地價收入亦將會增加。

嶺南大學兼任教授何濼生指出，由辣招第一日實施開始已反對該項措施，擔心若不撤辣，經濟下行樓價續跌，交投減少對經濟活動會構成重大影響，建議政府全面撤辣。

但若要保留，認為海外人士購買香港物業自用，可以視乎買家逗留年期，再按比例徵收，假設買家留港3年，就支付7分之4的辣招，離開時才徵收，而非在置業當刻支付全數辣稅。

地產精英總會主席陳志寶稱，樓市辣招實施初期，資金湧向工商舖市場，惟其後政府針對非住宅物業出招，已導致該類物業買賣及租金大幅萎縮。事實上，儘管中港通關，但收到不少行業意見，通關後生意仍然下跌，本地資金流往外地消費，認為政府撤辣刻不容緩。