會計師行推綠色及可持續金融(GSF)證書課程

本港綠色金融人才短缺，有一間會計師行推出綠色及可持續金融(GSF)證書課程，以培養具備未來技能、知識和實踐經驗的新一代GSF 專業人才。有會計師指，綠色金融屬大勢所趨，未來對GSF需求龐大，坦言現時香港有人才缺口，故期望課程能補充本港相關人才，以支持香港成為亞洲區內甚至全球的綠色金融樞紐。

GSF證書課程由會計師行開辦，香港浸會大學商學院和香港共享價值計劃擔任合作夥伴，課程分為核心專業課程和進階專業課程，合共25小時的面授課程，以英語授課。在職人士學費1.3萬元，全職學生學費1.05萬元。

該課程已納入香港綠色和可持續金融培訓先導計劃，合資格申請人可於成功完成課程後，申請最多1萬元費用發還。換言之，合資格人士須先付款1.3萬元，其後費用發還1萬元，因此完成課程最終只要3,000元。

另外，該課程亦已納入香港會計師公會的持續專業進修(CPD)之中，該公會會員報讀該課程，亦相當於25個CPD課時。

值得留意的是。持有該課程證書的人士到該會計師行求職，將獲優先考慮。該行會計師解釋，因為公司知道課程設計，更易知道持有該證書人士的水平，至於現有員工可自行報讀，。

有會計師指，每班至少20人，首班將在10月14日開課，而11月及12月的課程收生已足額。據其統計，報讀人士有73%是在職人士，其中74%屬經理級以上，餘下26%為初入職場人士，最高職級為總監，反映管理層級別對綠色金融的重視。