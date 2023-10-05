油價反彈　道期跌50點

美匯指數報106.74；港匯見7.8282；離岸人民幣(CNH)報7.3189；美元兌日圓報148.97；歐元處1.0514；英鎊報1.2130。金價報1,762美元。國際油價向上，布油報86.08美元，紐油報84.47美元。比特幣企2.7萬美元。道指期貨跌50點。

●市後關注點

-20:30 美國上周首申領失業救濟人數；美國8月貿易帳

●傳花旗正審核全球員工名單，11月前確定人事安排。

●美國今年已有31萬名工人罷工，目的只有一個...

●美國車廠工潮結束無期！通用增信貸額度準備持久戰。

●通脹猛於虎！美國醫護要求加薪，或爆大規模罷工。

●美國400大富豪榜首現職業運動員，邊位球星咁厲害？

●花旗料中國經濟已觸底，上調今年預測至5%。

●積金評級：9月MPF人均蝕6600元，全年回報正變負。

●港府據報加快推進打風不停市，促工作組數周內交提案。

●香港9月PMI降至49.6，新訂單與產量跌幅擴大。

●地產界指樓市面臨重大壓力，促港府盡快全面撤辣。