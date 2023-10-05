【產經直播】成交奀兼反彈乏力　恒指有排未見底？

美國債息由16年高位回落，美滙亦回落至106元水平，隔晚美股做好，帶動兩日連跌613點的港股周四(5日)反彈，高開54點之後，曾最多升140點，但午後升幅愈收愈窄，曾僅升1點，收市升18點，成交只有470憶。成交奀又彈唔起，投資者無心戀戰，港股修復遙遙無期？大市吹淡風下，仲有咩股份抗跌力強？

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