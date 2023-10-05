【產經直播】成交奀兼反彈乏力 恒指有排未見底？
2023年10月05日 16:26
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獨立股評人沈慶洪
美國債息由16年高位回落，美滙亦回落至106元水平，隔晚美股做好，帶動兩日連跌613點的港股周四(5日)反彈，高開54點之後，曾最多升140點，但午後升幅愈收愈窄，曾僅升1點，收市升18點，成交只有470憶。成交奀又彈唔起，投資者無心戀戰，港股修復遙遙無期？大市吹淡風下，仲有咩股份抗跌力強？
隔晚油價持續重挫，市場擔心石油需求轉弱，紐油收報每桶84美元，創一個月低位；布油則收報每桶85美元，跌幅均超過5%。三桶油最近回吐，中海油(00883)由近期高位回調近7%，中石油(00857)高位回調近9%，中石化(00386)則由近期高位回調超過13%，現水平可以入場？邊隻最值博？
友邦保險(01299)10月連彈三個交易日。集團上日(4日)斥資1.34億元回購205.8萬股，每股作價介乎64.7至65.8元。集團由5月18日至今累積回購1.26億股，周四(5日)繼續向上升0.8%，收報65.95元。友邦自今年初至今跌超過兩成過外，要趁彈食胡定可以趁低吸納？
隔晚外圍電動車龍頭反彈，帶動近期弱勢的車股板塊向上，「蔚小理」當中，以小鵬(09868)反彈幅度最勁，收市升近半成。不過板塊積弱已久，早前公布9月汽車銷量數據即使理想都無助推動股價，車股有貨應該趁彈減磅？
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