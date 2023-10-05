聯交所譴責C-LINK SQ兩名前執行董事

香港聯交所譴責C-LINK SQ( 01463 )、前執行董事Ling Sheng Hwang及Ling Sheng Chung。

C-LINK SQ於上市當天及上市後不久簽訂服務協議。根據這些協議，該公司於上市後的一星期內向服務供應商作出3,850萬港元不可退還的付款，相當於該公司首次公開招股所得款項逾一半之多，但該公司當時並沒有披露該等交易及付款。

對照該公司在上市時提交的溢利及現金流量預測的備忘錄，上述向服務供應商支付的費用是導致該公司的純利和淨虧損大幅偏離預測的主要原因。

該公司沒有在其溢利備忘錄或上市招股章程中披露該等潛在協議，全力協助保薦人履行盡職審查工作，及在支付服務費之前諮詢合規顧問，導致在上市時向投資大眾提供的資料不足，並使該公司面臨重大財務風險。

該公司及董事接受對他們的制裁並同意和解，有助事件迅速解決。相關董事除了受到譴責，亦承諾在28天內辭任該公司／其附屬公司的所有董事及高級管理層職位，及日後不會擔任任何香港上市發行人的董事或高級管理層職位。相關董事自2023年5月1日起不再擔任該公司董事及高級管理層職位，其亦於2023年4月30日辭任該公司所有附屬公司的董事。