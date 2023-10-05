9月商廈租售交投齊挫　買賣僅24宗創今年低

商廈空置率高企，買賣及租賃交投同樣低迷。中原(工商舖)指出，9月寫字樓買賣宗數僅約24宗，為今年單月新低，而同月租務宗數約350宗，亦為今年度單月第二低，兩項數字按月分別減少約19.4%與35.1%。

該行董事總經理潘志明表示，目前本港商廈市場表現相當嚴峻，買賣及租賃宗數表現偏低，空置率亦長期處於高位。根據該行資料顯示，上月商廈買賣宗數較8月約37宗減少約13宗，上次低位要追溯至去年12月，至於涉及買賣金額約16.52億港元。而上月租務宗數則較8月約434宗，大減約84宗，涉及金額約4,024萬元，宗數緊貼於今年1月約313宗的水平。

潘又指，商廈空置率表現亦見高企，據中原(工商舖)統計，8月香港區整體指標商廈空置率錄約11.94%，對比7月輕微下調約0.05個百分點。當中核心商業區最新甲廈空置率約9.63至13.45%，中環甲廈最新空置率約11.17%，按月增長約0.18個百分點，而金鐘甲廈最新空置率輕微回落至戀9.63%，灣仔甲廈空置率亦高企約13.45%。

至於個別指標甲廈空置率表現，金鐘力寶中心1座及2座空置率，分別約12.09%及13.69%，目前放租盤約30餘個，每方呎叫租由約35至60元不等。而美國銀行中心空置率約15.46%，現時約有16個放租盤，叫租每方呎由約34至60元。

他預期，受全球經濟疲弱影響，加上辦公形式所轉變，本港寫字樓市場需求亦起變化，因而影響本港商廈需求，直接影響租售表現，目前各區商廈吸納情況一般，加上空置率持續高企，預料第4季表現難以樂觀，加上政府不推商業地皮，明確看淡商廈後市，更令市場充滿負面情緒。同時，通關效應因素早已被消化，加上息口走勢影響，相信短期內買賣及租務交投更見疏落，市場更會出現更多創新低成交個案。