富途香港進軍香港11年　推周年搶禮物優惠

互聯網券商富途本月底(29日)進軍香港11年，香港用戶數目已突破本地成年人口4成。為咗答謝一眾「牛友」(富途用戶)，富途推出連環奬賞，其中「11周年搶禮物」仲送出雙人來回機票添，目的地包括日本、澳洲、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大等。富途證券創辦人李華就話，送機票係寓意住與投資者同遊，探索新市場更多可能性喎！

用戶在10月31日或之前，完成開戶及首次存入1萬元或以上資金，就可以喺10月19日至11月1日期間，每日答啱問題，就可以得到當日搶禮物名額，例如雙人來回機票、價值2,000元蘋果(Apple Inc.)禮品卡、現值約2,000元TSLA股票、800元超市禮券及300元股票現金券，先搶先得！即使搶唔到，參與者都有保底100元股票現金券參與獎，實行人人有份，永不落空。

另外，喺10月11日至11月5日期間，「牛友」可於活動頁面like牛牛功能，」，並為所選的心水功能收集讚數，點讚數排名前5,000名「牛友」可瓜分20萬美元股票現金券。此外，用家邀請好友參與活動為心水功能點讚，邀請人數排行前1,000名「牛友」更有機會瓜分1,000萬積分。

李華仲話，香港投資者好似富途嘅伯樂，讓富途不斷成長和進步，亦慢慢步向國際，未來會繼續努力，不斷革新，全面提升用戶體驗，為一眾「牛友」、投資者帶嚟更好嘅投資體驗。