仲量聯行：港澳兩地零售商稱長假期旺丁不旺財

就10.1旅遊旺季對香港及澳門零售市場的影響，仲量聯行香港商舖部主管兼澳門總經理唐偉樂表示，近日與超過10家零售商傾談，結論是黃金周旺丁不旺財，第4季零售商租舖將趨審慎。

唐指，該批零售商包括珠寶金行、國際高檔品牌、餐飲、玩具店、精品店及化妝品店等各類消費價格的品牌，零售商一致表示，黃金周的確帶動人流顯著上升約20至30%，惟生意額與平日的周末周日相若，過往同期對零售市道的帶動作用已不復見。4大購物旺區以尖沙咀表現最優勝，營業額較平日增加。

零售商原本憧憬黃金周對業務有幫助，唯旺丁不旺財的局面，將令不少零售商對下一個消費旺季的農曆新年業務，不抱太大期望，相信第4季零售商將放慢租舖步伐，商舖租金欠上升動力。

儘管政府積極推廣夜經濟，但對普遍零售商及整體經濟未見有太大幫助，反而把商場及購物街的人流轉移至夜市。他又指，上述情況反映內地旅客的消費模式已改變，以「打卡」為主，消費為次，消費力不及以往，因此，政府宜借鑑鄰近城市舉辦大型國際活動，吸引高消費力及優質的旅客，始能帶動零售業及經濟。商場業主亦要改變以租金為先的租賃策略，避免因租金高昂，令更多零售商及商舖新概念流失的情況。

另外，該行亦向超過10家在澳門開設時裝、電子用品、化妝品、藥房及金行等零售商傾談，普遍亦都指黃金周旺丁不旺財，僅手信店、小食店的營業額較平日急升。該地同樣面對澳車北上及外遊令本地消費力流失的問題，令零售商對租用商舖抱審慎態度。