北角峰景大廈1880萬沽出　較兩年前同類低層平648萬

樓價愈跌愈殘，北角半山峰景大廈兩房單位以1,880萬元售出，較兩年前低一層的同類型單位還要賣平約648萬元，跌價約26%。至於原業於4年前入市，現轉售帳面虧損約120萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李子駿表示，堅尼地城泓都2座高層B室，實用面積約490方呎，兩房間隔，享海景，開價1,230萬元，累減70萬元或約5.7%，以1,160萬元沽出，呎價約23,673元。

●中原陳家鴻稱，北角半山峰景大廈低層G室成交，實用面積約1,163方呎，兩房間隔，以1,880萬元沽出，呎價約16,165元。較上址低一層的同類型單位兩年前售價約2,528萬元，大幅回落648萬元或26%。原業主於2019年以2,000萬元買入單位，是次帳面蝕讓約120萬元。

●中原林龍南表示，北角嘉信大廈B座中層2室，實用面積約441方呎，兩房間隔望市景，以568萬元成交，呎價約12,880元，做價重返至2014年水平。原業主於2014年11月以563萬元買入單位，持貨近9年帳面僅獲利5萬元。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城高安閣低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，去年3月以約1,030萬元放盤，累減至近期約800萬元，最後多減約40萬元，即累減約270萬元，以約760萬元成交，呎價約15,109元。

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九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街60號中層A室，實用面積約982方呎，套三房間隔，最初開價1,050萬元，最新減至980萬元成交，呎價約9,980元，屋苑成交呎價再跌穿1萬元，新買家為同區換樓客。

●香港置業曾家輝表示，荔枝角居屋荔欣苑A座低層11室，實用面積約432方呎，兩房間隔，單位於未補價第二市場以590萬元放盤約1個月，獲區內客接洽，經議價後以約557萬元成交，呎價約12,894元，新買家為首置客。

●中原陳漢稱，奧運站柏景灣7座高層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，原開價800萬元，議價後以730萬元成交，呎價約16,258元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角海富苑海寧閣中層3室，實用面積約541方呎，以510萬元未補價第二市場價易手，呎價9,427元。

●中原劉俊傑稱，何文田半山壹號半山徑35號高層戶，實用面積約1,604方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，放盤多時，最新減至2,828萬元易手，呎17,631元，原業主持貨約15年，帳面蝕讓22萬元。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣翠怡花園3座低層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，享園景，原開價500萬元，經接近4小時議價，減至458萬元易手，呎價約12,548元，屬近期的低價成交。原業主於2019年以488萬元買入單位，現帳面虧損30萬元。

●中原范德輝指出，青衣居屋偉景花園5座中高層D室，實用面積約687方呎，三房連套房間隔，劈價68萬元，已補價自由市場成交價700萬元，呎價約10,189元。

●祥益黃慶德指出，屯門麗寶大廈低層A室，實用面積約239方呎，一房間隔，以230萬元售出，呎價約9,623元。

●中原潘皜民表示，元朗錦綉花園本月暫錄約2宗成交，屋苑C段第4街單號屋，實用面積約1,100方呎，開價約1,400萬元，累減約82萬元，以1,318萬元沽出，呎價約11,982元。另該盤D段第1街單號屋，實用面積約848方呎，亦以981.5萬元轉售，呎價約11,574元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋順欣花園4座高層J室，實用面積約583方呎，三房間隔，新買家為綠表公屋戶，睇樓後即與原業主洽商議價，最後於未補價第二市場以368萬元購入，呎價約6,312元。

●中原林志明指出，大埔帝欣苑7座中層A室，實用面積約922方呎，三房連套房間隔，開價約1,080萬元，議價後以1,028萬元沽出，呎價約11,150元。

●中原何偉雄表示，大圍金禧花園錄本月首宗成交，屋苑1座中層G室，實用面積約328方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以512.8萬元沽出，呎價約15,634元。

●中原陳耀榮稱，大圍居屋景田苑D座低層6室，實用面積約467方呎，兩房間隔，去年於已補價自由市場以約650萬元放盤，今年7月減至570萬元，日前進一步減至520萬元沽出，呎價約11,135元。

●美聯梁兆堅指出，沙田新城市廣場海桐閣中層B室，實用面積約954方呎，三房連套房間隔，開價約1,480萬元，減價至1,420萬元易手，呎價約14,885元。

●美聯林靖如指，沙田河畔花園C座中層5室，實用面積約269方呎，一房間隔，獲上車客以385萬元承接，呎價約14,312元，原業主1995年以114萬元購入，持貨約28年帳面獲利271萬元，物業升值約2.38倍。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座低層G室，實用面積約700方呎，三房間隔，放盤兩日微減10萬元，以930萬元成交，呎價約13,286元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣道井欄樹村雙號村屋分層單位，建築面積約700方呎，屬兩房連套房間隔，望山景，連天台約700方呎，以660萬元沽出，呎價約9,429元，低市價5%。原業主於2018年5月購入上址，當時作價730萬元，持貨5年帳面虧蝕70萬元，跌價約10%。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳新寶城4座低層D室，實用面積約433方呎，兩房間隔，原先叫價668萬元，上車客議價至558萬元購入，呎價約12,887元，屋苑目前約有80個放盤，入場費約520萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳10月暫錄約10宗二手買賣，將軍澳中心4日錄約3宗，包括13座低層F室，實用面積約638方呎，三房間隔，最新以888萬元易手，呎價約13,918元，約6年帳面僅獲利68萬元。

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