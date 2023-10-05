美股全線下跌　「鱷王」料10年期債息衝上5厘

市場仍觀望美國如何維護國債信譽，美股周四早段全線下跌，道指跌37點，見33,092點；標指跌15點，見4,248點；以科技股為主的納指跌85點，見13,150點。

安聯集團首席經濟顧問埃利安表示，對於美國明年繼續避過經濟衰退愈來愈失去信心，不但因為聯儲局的貨幣政策落後形勢，還因為「金融、人心和機構不如之前有韌力」，若國會鬧劇升級且聯儲局依然故我，對美國乃至全球經濟都不是好事。

另外，面對國家撕裂，前國防部長蓋茨早前撰文《故障的超級強國——撕裂的美國能阻嚇中俄麼？》。不過，現實是兩黨都要表現得比對家反華，商務部長雷蒙多表明，之前被報道的華為晶片技術突破令人非常不安，要更多招數實施出口管制，同時期望今秋就能公布首批獲《晶片法案》補貼在美國設廠的項目。她又期望國會為全面防範TikTok之流應用程式的潛在國家安全威脅，賦予更多法律工具。

有「鱷王」之稱的全球最大的對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)表示，美國利率上升將引發經濟動盪，形容高利厘為股市的「主要痛苦來源」，目前10年期國債孳息率已經處於4.75厘左右，為2007年以來的最高水平；未來更可高見至5厘，甚至更高水平。

個股方面，Meta正在為旗下所有廣告客戶推出全新的生成式人工智能(AI)工具，工具透過AI技術為產品產生背景圖像，並且藉助AI設想出不同的廣告文案，或自動調整廣告大小以適應Instagram(Ig)或Facebook等廣告投放平台，最快明年完成全球範圍的應用。Meta早段跌約2%。