兩項目同日沽清貨尾 元朗天台戶成交呎價創新高
2023年10月05日 21:56
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新盤交投以貨尾主導，兩個貨尾一手盤不約而同於周四(5日)售出全盤最後1伙。當中，元朗項目連天台戶成交呎價逾2萬元，創項目新高。
●日出康城凱柏峰III單日錄3宗成交
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周四(5日)連沽3伙，共涉2,774萬元。當中，3A座27樓B室，實用面積719方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,295.9萬元，呎價約18,024元。另外，3B座17樓F室，為實用面積451方呎的兩房戶，以740.5萬元沽出，呎價約16,419元。
●馬頭角文曜首錄特色戶成交 呎價約19,152元
建灝地產旗下馬頭角聯合道翻新項目文曜，周四(5日)公布錄得首宗特色戶成交，以1,637.46萬元售出3樓C室連平台戶，實用面積855方呎，兩房連兩個儲物室間隔，附1,613方呎平台，呎價約19,152元。項目同日亦沽出25樓A室，實用面積634方呎，兩房間隔，廳房同向，成交價1,268.82萬元，呎價約20,013元。發展商指，截至今日晚上7時，全盤累售25伙。
●元朗尚豪庭連天台戶呎價20,091元創項目新高
新地(00016)旗下元朗尚豪庭，周四(5日)售出全盤最後1伙。據市場消息指，上述為2座27樓A室特色戶，實用面積1,095方呎，採四房雙套間隔，連897方呎天台，成交價2,200萬元，呎價20,091元創項目新高。資料顯示，該盤提供337伙，於2011年起開售，至今全數售罄。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶售530萬元
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(5日)招標沽出D座地下11室，實用面積282方呎，一房連衣帽間，設150方呎私人花園，成交價530萬元，呎價約18,794元。
●屯門掃管笏凱和山一房售396萬元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(5日)以396.4萬元售出第5座11樓B室，實用面積370方呎，一房間隔，呎價約10,714元。據悉，該買家採用建築期付款計劃入市。發展商指，項目展銷廳於十一假期間，有不少年輕夫婦及家庭客到場參觀示範單位。同時，將於下周六(14日)下午2時至5時在展銷廳舉行星級咖啡拉花工作坊。
●啟德天寰售出全盤最後1伙
建灝地產旗下啟德天寰，周四(5日)沽出全盤最後1伙，為天海匯第1座31樓B室，實用面積886方呎，三房間隔，成交價2,130萬元，呎價約24,041元。資料顯示，該盤提供822伙分層單位，於2017年起展開銷售，至今沽清。
●油塘親海駅月內將取消「3房1‧2‧3換樓付款計劃」
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，由開售至今(5日)售出871伙，佔總供應逾98%，套現近57億。發展商最新公布，將於本月23日後取消毋須通過壓力測試的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」。長實銷售經理陳詠慈表示，專為三房買家而設的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，由於該類戶型所剩不多，故將即將取消。她續指，項目餘貨中的入場單位為2B座20樓E室，實用面積 707方呎三房，折實價1,049萬元，折實呎價14,837元。