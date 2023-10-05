兩項目同日沽清貨尾　元朗天台戶成交呎價創新高

新盤交投以貨尾主導，兩個貨尾一手盤不約而同於周四(5日)售出全盤最後1伙。當中，元朗項目連天台戶成交呎價逾2萬元，創項目新高。

●日出康城凱柏峰III單日錄3宗成交

●馬頭角文曜首錄特色戶成交 呎價約19,152元

建灝地產旗下馬頭角聯合道翻新項目文曜，周四(5日)公布錄得首宗特色戶成交，以1,637.46萬元售出3樓C室連平台戶，實用面積855方呎，兩房連兩個儲物室間隔，附1,613方呎平台，呎價約19,152元。項目同日亦沽出25樓A室，實用面積634方呎，兩房間隔，廳房同向，成交價1,268.82萬元，呎價約20,013元。發展商指，截至今日晚上7時，全盤累售25伙。

●元朗尚豪庭連天台戶呎價20,091元創項目新高

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶售530萬元

●屯門掃管笏凱和山一房售396萬元

●啟德天寰售出全盤最後1伙

建灝地產旗下啟德天寰，周四(5日)沽出全盤最後1伙，為天海匯第1座31樓B室，實用面積886方呎，三房間隔，成交價2,130萬元，呎價約24,041元。資料顯示，該盤提供822伙分層單位，於2017年起展開銷售，至今沽清。

●油塘親海駅月內將取消「3房1‧2‧3換樓付款計劃」