展覽商籲投放資源招外商　須與買家重建關係

香港疫後復常不似預期，本地展覽商康亞(ComAsia)董事張瑞貴直言，香港為外向型經濟體，不能單靠「搞夜市」推動內銷去帶動，呼籲港府應將資源投放在招商引資方面，才可真正推動本地生產總值(GDP)增長。早前政府送機票吸引各地旅客訪港旅遊，建議將部分機票轉由業界分發，以吸引海外買家來港經商。

該企於本月底於會展舉行大型商品採購展，參展商超過3,100家，攤位數目大約有4,200個，當中逾三分之一參展商來自中國內地。張氏稱，展覽規模已重回到疫前水平，但難以評估實際到場買家人數；為吸引海外買家訪港，該企已送出超過900間酒店房間。

張直言，目前歐美經濟前景未明，加上仍堆積着大量疫前的存貨，以及地緣政治局勢緊張影響，業界要面臨轉型問題，與新買家重新建立關係，坦言非一朝一夕。今年該企將重點投放在東盟國家、中東以及俄羅斯，尤其是俄烏戰爭後，俄國要在亞洲尋求新的供應商，目前已有7至8個來自中東及俄國的大機構買家受邀赴展。

總經理簡志偉稱，訪港參展商及入場人士的消費力遠高於一般觀光客，參考2016年數據，平均每名商人在港開支約1.3萬元，而旅客只有6,400元，故振興展覽業同時有助本地經濟，同時航空業亦要加快運力復甦，方便海外人士來港經商。