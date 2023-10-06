道指微跌9點　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.43%，報106.34；港匯見7.8303；離岸人民幣(CNH)報7.3045；美元兌日圓處148.5；歐元報1.0547，英鎊報1.2189。金價處1,822.26美元。布油報84.26美元，紐油報82.9美元。比特幣(Bitcoin)跌1.2%，報2.74萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報33,119點，跌9點或0.03%；標指收報4,258點，跌5點或0.13%；納指收報13,219點，跌16點或0.12%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,242點，升118點或0.69%。

●10月恒生指數夜期收報17,344點，升88點，高水130點，成交13,130張。

●紐約期油收報每桶82.31美元，跌1.91美元或2.27%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.07美元，跌1.74美元或2.03%。

●紐約期金收報每安士1,831.8美元，跌3美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,451點，升39點或0.53%；德國DAX指數收報15,070點，跌29點或0.2%；法國CAC指數收報6,998點，升1點或0.02%。

●美國上周首領失業救濟人數20.7萬，少過市場預期。

●油價回軟 摩通估今季原油需求回落

●70大鐵路沿線屋苑上月成交跌一成 「零成交」增至16個

●馬來西亞白米進口價飆36% 國內掀搶購潮

●【東方日報產評】經濟積弱再臨崖 港股熊市有排捱

●東方日報B1：港私營經濟劣 連縮3個月