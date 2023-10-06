陳浩濂：香港及瑞士應加強家族辦公室合作交流

港府積極吸引全球家族辦公室來港，財經事務及庫務局副局長陳浩濂在過去兩天到訪瑞士蘇黎世，包括分別會見了瑞士銀行家協會行政總裁Roman Studer及兩家瑞士銀行的行政總裁，而各方都認為現在應加強兩地交流和合作，尤其是家族辦公室方面，可鼓勵家族辦公室在對方市場設立地區支部，以把握不同地區的投資機會。

他亦藉機會介紹港府為單一家族辦公室提供稅務寬減和擴大投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊職能等推動家族辦公室業務在香港發展的不同措施。

以資產管理規模計算，瑞士是歐洲最大的跨境理財中心，香港則是亞洲最大的跨境理財中心，兩地均各自享有其規模優勢及制度優勢。事實上，香港和瑞士一直在金融領域上合作。在監管層面，香港證監會和瑞士金融市場監察局早於2020年簽署基金互認安排，讓合資格基金只需通過簡化認可程序便可在對方市場銷售。在業界層面，香港私人財富管理公會與瑞士銀行家協會已簽署合作備忘錄，並推行人才交流計劃，讓財富管理從業員到對方市場學習和交流。

金融科技方面，陳與瑞士金融科技協會會長Philip Weights會面，雙方同意加強合作，包括鼓勵金融科技企業到對方市場發展及互相推廣對方市場的金融科技活動，包括10月30日開始舉行的香港金融科技周2023。

另外，陳也與不同金融科技公司和創投基金的高級管理層會面，並在當地金融科技中心Tenity舉辦的活動演講時，向數十間出席的金融科技初創企業介紹香港的金融生態圈，而很多與會者均表示有興趣到香港發展，以香港作跳板聯繫亞洲及內地的潛在客戶、投資者和合作夥伴。