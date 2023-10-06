報告：本港私銀對未來5年行業增長預測轉趨審慎

私人財富管理公會(PWMA)與會計師行畢馬威中國發表報告，發現外部環境充滿挑戰已對香港私人銀行和私人財富管理行業前景構成影響，有15%會員機機預期未來5年行業資產管理規模的年增長低於5%，按年增加7個百分點；預期增長率多於20%「清零」，反映業界認為未來幾年前景充滿陰霾。

報告指，宏觀經濟和地緣政治環境將繼續左右香港私人財富管理行業，特別是中美關係僵持不下，可能會在更長的一段時間內主導局勢發展，影響投資情緒，令「地緣政治緊張局勢」業界關注議題第二名，按年升9位。受訪者指出， 美國最近通過的行政命令進一步限制對中國高科技領域的投資，顯示中美緊張局勢不太可能在短期內得到緩解。

值得留意的是，在兩個或以上地區開設帳戶以分散風險和實現多元化投資成為行業主要趨勢，近70%會員機構表示客戶在新加坡開設新帳戶及持有資產的需求有所增加。另外，將新加坡作為記帳中心的會員機構的客戶比例按年升9個百分點至73%；在美國擁有帳戶的客戶比例則按年增加6個百分點至17%。

不過，業界認為有關的影響不會太顯著。許多受訪者指出，關鍵之處在於與客戶的業務關係和資產仍然是在香港進行管理，開設帳戶只是將香港、新加坡和其他地點作為多重記帳中心，以實行風險分散策略。

報告提到，截至2022年底，香港私人銀行和私人財富管理行業的資產管理規模(AUM)為8.96萬億港元，按年跌15%，而資金淨流入額為1,210億港元，較2021年及2020年大減約80%。市場充斥不確定因素也對行業前景構成壓力，資產管理機構預計未來幾年的資產管理規模增幅將會放緩。

報告解釋，AUM下跌主要由於客戶持有的投資價值出現變化，且與2022年市場回報較為遜色的趨勢一致。加上私人財富管理行業在2022年面對多項挑戰，包括中港兩地新冠疫情防控措施持續影響、整體經濟表現均有所下降，並對股市表現、新股發行及集資額，以及市場整體情緒產生連鎖反應，或因此而導致資金淨流入下降。