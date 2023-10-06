伊拉克明年起停止美元現金提款及交易　杜絕非法使用

外媒報道，伊拉克央行投資和匯款總幹事Mazen Ahmed表示，該國將由2024年1月1日起禁止美元現金提款及交易，旨在杜絕伊拉克每年從紐約聯邦準備銀行進口的100億美元現金中，大約50%的非法使用。

Ahmed指出，在2023年底前將美元存入銀行的人，2024年將能夠繼續以美元提領資金。但2024年存入的美元，只能按照1美元兌1,320第納爾官方匯率以本幣提款。周四(5日)伊拉克第納爾市場匯率為1,560，較官方匯率低約15%。

央行隨後也發表聲明，美元提款禁令僅限於接收境外轉帳的帳戶。伊拉克目前已建立了一個平台來監管電匯，這構成了國內美元需求大部份，這曾經是假票據、詐欺交易的溫床，那些交易將美元轉移到受制裁的伊朗及敘利亞。

報道指，新規是伊拉克當局更廣泛推動經濟去美元化的一部份行動。在2003年美軍進入伊拉克後，令當地戰火不斷，人們更青睞美元而不是當地貨幣。過去幾個月，伊拉克許多當地銀行已經限制美元現金提款，加劇了美元短缺，推動匯率持續走高。

Ahmed表示，一些銀行的美元不夠，因為不少人對於金融體系感到不安，試圖提取美元，另外一些銀行則因為他們提供以美元計價的貸款，然後開放用第納爾還款。