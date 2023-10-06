【高盛推介】騰訊、阿里跟隨大市反彈　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(5日)反彈升約0.7%，但未能重上300元收市，今早(6日)繼續反彈。早上高開約1.3%後升幅擴大，最高見307元。現報306.4元，升約2.2%。騰訊公布，昨日於聯交所回購133萬股，涉資4億元。

阿里巴巴昨日跌約0.5%，今早反彈。早上至今在82至83元間上落，現報82.85元，升約1.8%。有券商指日前阿里宣布擬分拆菜鳥智慧物流網絡及在港獨立上市，將有利於更好體現菜鳥和阿里巴巴公司價值。該行維持對阿里「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周二及本周三共錄得約1,050萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及本周四共錄得約720萬元資金流入。

阿里方面，好倉於本周二至本周四皆錄得資金流入，合共約1,860萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。

騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿9.6倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.1倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.1倍，輕微價外。

騰訊沽15766，行使價277.8元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.9倍，低面值、高槓桿。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿5.7倍，中期貼價、低街貨。

阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.8倍，低面值、高槓桿。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿6.5倍，中年期。

阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.0倍，中年期。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率15.8倍。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率10.2倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率14.7倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率11.0倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率8.9倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.7倍。

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