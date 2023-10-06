英偉達又少個客？傳OpenAI擬自產晶片減少依賴

AI晶片股王英偉達(Nvidia)又面臨客戶流失危機！外媒引述消息人士透露，ChatGPT母公司OpenAI考慮生產「自家製」AI晶片，甚至已在評估潛在的收購目標。據報，OpenAI去年就開始討論各種方案來解決AI晶片短缺，以及依賴外購晶片成本非常高昂等問題。

一旦落實自行開發AI晶片，意味OpenAI將加入谷歌及亞馬遜等幾家大型科技公司的行列，試圖取回晶片設計的控制權，減少對英偉達等晶片公司的依賴。

報道指出，除了打造自家AI晶片，OpenAI亦研究過加強與英偉達等晶片廠合作，以及分散供應來源，減少對英偉達的依賴。英偉達目前稱霸AI晶片市場，其高階GPU晶片A100及H100的市佔率高達8成。OpenAI行政總裁Sam Altman曾抱怨GPU晶片供應太稀缺，將採購更多AI晶片作為公司的首要任務。

要維持生成式AI聊天機器人ChatGPT的運作，成本非常昂貴。根據投銀Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，ChatGPT每次查詢的成本約為4美仙。如果其查詢量增至Google搜尋量的一成，就需要約481億美元的GPU晶片才能運行，且每年還需要再採購約160億美元的晶片才能維持運作。

目前未清楚OpenAI的計劃，原因打造自家晶片是一項重大的策略性舉措，也是一項巨額投資，每年投入的成本可能高達數億美元，而且還不能保證成功。收購一家晶片公司或許能讓OpenAI加快計劃推進，消息人士透露，OpenAI正在考慮對潛在收購目標進行盡職調查。目前尚不清楚OpenAI考慮收購的公司為何。即使OpenAI決定繼續推進客製化晶片計劃，包括收購在內，但要完成這個任務可能需要數年時間，所以在這段期間，該公司還是得依賴英偉達及超微等供應商。