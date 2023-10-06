【高盛推介】平保升幅擴大　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安昨日(5日)持平收市，今早(6日)高開約0.5%後，及後升幅擴大，最高見43.4元。現報43.35元，升約2.5%。平保早前公布，由現任首席人力資源執行官郭曉濤出任聯席首席執行官。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於本周二及周三共錄得約470萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

平安購19521，行使價55.05元，2024年02月15日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高敏感度。

平安購19720，行使價58.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.5倍，低面值、高槓桿。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.1倍，低面值。

平保牛熊證條款：

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率11.4倍。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4.7倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.6倍。

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