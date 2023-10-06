日本要求油企供應可持續航空燃料　恐掀「地溝油」爭奪戰

外媒報道，日本政府要求各石油公司自2030年起，在向國際航線供應的燃料中，有1成必須是可持續航空燃料(SAF)。相比作為石油產品的噴氣燃料，SAF的好處是可以將二氧化碳排放量減少7至9成，不過要實現目標，需要到2030年每年生產170萬千升以上的SAF，因此如何穩定確保廢食用油及農產品等大量原料成為難題。

SAF生產方法大致分3種，一種是以廢食用油等作為原料，另一種是用甘蔗、玉米等農產品和廢紙等來製造乙醇，然後將乙醇轉化。目標是利用二氧化碳和氫氣製造「合成燃料」，料在2030年時主要使用廢食用油及乙醇。170萬千升SAF的重量達130萬至140萬噸，在2030年必須確保所需原料，而且當中包括海外飛機在內的在日本加油的需求。

在日本，回收餐廳及食品製造商使用過的食用油、進行精煉後再利用，其操作歷史悠久。再生油多用於養雞及養豬業的飼料，佔國內需求一半以上。該市場因突然冒起的SAF需求而有所動搖。

由廢食用油回收企業等組成的日本全國油脂事業協同組合聯合會(簡稱全油聯)的秘書長鹽見正人表示，願意為SAF的需求增加提供協助，但航空業這種以大量需求為導向的計劃會引起混亂。根據全油聯數據，2021年度日本國內消費的食用油約248萬噸。其中，從商用消耗的206萬噸中回收38萬噸，經過精煉之後銷售。用途最多的是20萬噸的混合飼料。SAF的需求正波及回收機制。