差估署：8月私宅落成量不足百伙　按月再減24%

差餉物業估價署周五(6日)公布2023年8月的私人住宅落成量僅約97伙，為今年5月後最少，較7月約128伙，下跌約24.2%，已連挫兩個月。而今年首8個月暫共有約7,781個單位落成，只達全年目標落成量約39%。

2022年截至8月底私宅落成量多達13,925伙，即今年同期按年大幅減少約6,144伙，跌幅約44.1%。

以分區計，今年8月港島區未有單位落成，是繼同年4月後再次出現。首8個月合共有約824個單位落成，較去年同期約1,967伙，大幅下跌約1,143伙，跌幅約58.1%。

而今年8月九龍區有約76伙單位落成，按月增加約81%，首8個月共有約3,170伙落成，較去年同期亦減少約197個單位，減幅約5.9%。

至於新界區8月有約21伙私宅落成，結束連續3個月零落成的局面。而今年截至8月，該區共有約3,787個單位落成，較去年同期大幅減少約4,804伙或約55.9%。

另外，8月絕大部分落成單位為實用積約431方呎以下細單位，期內落成量佔約96伙，而實用面積約1,722方呎或以上大單位則有1個單位落成。

至於首8個月細單位落成佔最多，達約4,448個，惟較去年同期約7,002伙，顯著下跌約2,554伙，減幅約36.5%。