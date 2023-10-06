道期牛皮　美非農就業數據將出爐

美匯指數報106.4；港匯見7.8311；離岸人民幣(CNH)報7.3078；美元兌日圓報148.93；歐元處1.0546；英鎊報1.2194。金價報1,819.66美元。油價微升0.2%，布油報84.24美元，紐油處82.52美元。比特幣升0.62%至27,639美元。道指期貨升22點。

焦點數據：

20:30 美國9月平均時薪

20:30 美國9月就業參與率

20:30 美國9月製造業就業人口變動

20:30 美國9月非農業就業人口變動

20:30 美國9月失業率

-財金官員：股票市場流動性專責小組短期內提交報告。

-歐冠昇：香港IPO表現仍較部分區內市場優勝。

-知行汽車科技再向聯交所遞交上市申請。

-新股專輯：天圖投資收市「潛水」25%。

外地經濟：

●伊拉克明年起停止美元現金提款及交易，杜絕非法使用。

●南韓外匯儲備錄4個月以來最大單月跌幅。

香港經濟：

●許正宇：JPEX案反映監管重要性，NFT倘只屬收藏品不受規管。

●證監會：嚴格審批虛擬資產交易平台申請。

●金管局余偉文：已向業界發清晰指引防信貸風險。

●金管局11月再辦國際金融領袖投資峰會，料300名行業領袖出席。

●報告：本港私銀對未來5年行業增長預測轉趨審慎。

●樓價指數連跌8周，接近完全蒸發今年升幅。

企業消息：

●SFC正式起訴馬斯克要求就收購Twitter一事出庭應訊。

●英偉達又少個客？傳OpenAI擬自產晶片減少依賴。

●Tesla美國又減價！入門Model 3降至30.4萬元。