【產經直播】北水下周回歸　港股翻身定捱沽？

港股周五(6日)乾升，恒指高開156點後，早段曾升389點，收市升272點，收市報17,485點，但交投依然淡靜，全日成交僅479億元。下周北水回歸，係打救港股，定係返嚟沽貨？恒指過去兩周都上演同一戲碼，逢周五彈高，但下周回來卻愈跌愈深，繼績採取逢高沽策略奏效？

大行摩通料，內地國慶長假期銷售不強勁，但仍睇好內地啤酒行業，料表現總體上優於其他消費類別，而且啤酒的長期前景較好，啤酒股值得跟進嗎？

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