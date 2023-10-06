【產經直播】北水下周回歸 港股翻身定捱沽？
2023年10月06日 16:24
東網電視更多新聞短片
銀河證券業務發展董事羅尚沛（左）
港股周五(6日)乾升，恒指高開156點後，早段曾升389點，收市升272點，收市報17,485點，但交投依然淡靜，全日成交僅479億元。下周北水回歸，係打救港股，定係返嚟沽貨？恒指過去兩周都上演同一戲碼，逢周五彈高，但下周回來卻愈跌愈深，繼績採取逢高沽策略奏效？
科網股反彈，美團數據顯示，10月長假期日均零售消費規模較2019年增長逾1.5倍，股價上日破底後，今日彈2.2%，惟整體走勢仍弱？滙豐研究則睇好，騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)為其中兩隻主導明年盈利增長、跑嬴大市的港股，幾時先係入市時機？
最新報道指，促進股票市場流動性專責小組很快將提交報告，是否值得憧憬？港交所(00388)今日跑輸大市，消息提振作用不大？可否開定CALL？
市場憂慮原油需求前景疲弱，油價未止跌，周四(5日)進一步下跌逾2%。三桶油個別發展，中石化(00386)及中石油(00857)微升，而中海油(00883)則要跌。大行高盛指油價回落或僅屬短暫現象，仍睇好明年春季油價衝上100美元或樓上，現時油價回落屬健康調整？
大行摩通料，內地國慶長假期銷售不強勁，但仍睇好內地啤酒行業，料表現總體上優於其他消費類別，而且啤酒的長期前景較好，啤酒股值得跟進嗎？
《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道