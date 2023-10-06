鳳祥控股股東售約2%持股予深圳資本惠理大灣區基金
2023年10月06日 18:09
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鳳祥股份(09977)公布，獲該公司控股股東Falcon HoldingLP告知，為協助該公司恢復其公眾持股量以符合上市規則的有關規定，Falcon已於2023年10月3日進一步完成向獨立第三方深圳資本惠理大灣區多策略投資有限合夥基金(「深圳資本惠理大灣區基金」)出售33,042,000股H股(相當於已發行股份總數約2.09%)。
深圳資本惠理大灣區基金為一家在香港註冊成立的有限合夥基金，主要投資於以大中華地區為主要業務所在的投資組合實體。其普通合夥人Shenzhen Capital Investment Partners Limited及其共同投資管理人遠致投資(國際)資產管理有限公司均為深業投資發展有限公司的全資附屬公司，而深業投資發展有限公司則由深圳市資本運營集團有限公司(「深圳資本」)持有，並最終由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會擁有。惠理直
接投資有限公司為惠理集團有限公司(00806)的全資附屬公司，同時亦為深圳資本惠理大灣區基金的另一名共同投資管理人。
於該公告日期，公眾人士持有395,110,395股H股(相當於已發行股份約24.97%)。因此，該公司須進一步增加其公眾持股量，以滿足上市規則第8.08(1)條規定的25%最低公眾持股量要求。
H股已於2023年2月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。