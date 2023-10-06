鳳祥控股股東售約2%持股予深圳資本惠理大灣區基金

深圳資本惠理大灣區基金為一家在香港註冊成立的有限合夥基金，主要投資於以大中華地區為主要業務所在的投資組合實體。其普通合夥人Shenzhen Capital Investment Partners Limited及其共同投資管理人遠致投資(國際)資產管理有限公司均為深業投資發展有限公司的全資附屬公司，而深業投資發展有限公司則由深圳市資本運營集團有限公司(「深圳資本」)持有，並最終由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會擁有。惠理直

於該公告日期，公眾人士持有395,110,395股H股(相當於已發行股份約24.97%)。因此，該公司須進一步增加其公眾持股量，以滿足上市規則第8.08(1)條規定的25%最低公眾持股量要求。

H股已於2023年2月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。