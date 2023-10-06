證監會尋求對指尖悅動多名董事作取消資格令及賠償令

名列證監會法律程序的九名答辯人為指尖悅動；其主席、首席執行官劉傑、前執行董事兼聯席公司秘書王在成、前執行董事兼首席財務官劉展喜、前執行董事兼首席運營官朱炎彬、前執行董事兼副總裁吳俊傑、前獨立非執行董事郭靜斗、姚敏茹和杜戈陽。

證監會調查發現，8名現任或前任董事違反了他們須以真誠和符合公司最佳利益的方式行事的受信責任，且沒有以合理的謹慎、技巧和勤勉盡責的態度去保障指尖悅動的利益。在指尖悅動上市後不久，該8名董事便促使公司動用首次公開招股的所得款項，將4.5億元投資於一隻基金，但他們沒有對基金的往績紀錄和投資組合等進行適當的盡職審查。指尖悅動在2019年12月將該基金部分贖回，並隨即動用另外2.5億元投資於一家小型私人公司所發行的貸款票據。貸款票據其後出現違約，導致指尖悅動蒙受2.5875億元的損失及損害(包括應計利息)。

證監會指稱，指尖悅動蒙受的損失及損害乃歸因於劉傑、王在成、劉展喜、朱炎彬、郭靜斗及姚敏茹違反對指尖悅動的責任。具體而言，他們沒有對貸款票據的發行人進行適當的查詢及評估投資所涉及的風險。他們負有對指尖悅動蒙受的損失作出賠償的法律責任。

證監會早前已向3家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理帳戶內所持有並由劉傑、王在成及朱炎彬實益擁有的若干資產，以令3人在法庭飭令他們向指尖悅動支付賠償時有資金用作有關用途。