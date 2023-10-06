IMF：通脹恐再次抬頭　央行勿太早減息

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周四(5日)表示，服務需求強勁及降低通脹方面取得進展，增加全球經濟擺脫衰退的機會，但財政和金融風險依然存在。

她表示，自2020年以來的連串衝擊已使全球產出削減3.7萬億美元，目前增長仍遠低於疫情前水平，中期增長前景已經進一步減弱。

她指，通脹頑固意味利率必須在更長時間內維持在較高水平，而經濟碎片化可能對新興及發展中經濟體造成最嚴重的打擊。

格奧爾基耶娃在為科特迪瓦準備的演說詞中稱，IMF發布的新《世界經濟展望》將顯示經濟復甦緩慢且不平衡，全球趨勢出現明顯差異。她表示：「全球經濟表現出顯著韌性，今年上半年帶來一些好消息，主要是因為服務需求強於預期，以及抗擊通脹取得實質進展，增加全球經濟軟着陸的機會，但不能放鬆警惕。」

她指，目前的增長速度相當疲軟，遠低於疫情前3.8%的平均水平，部分國家的通脹率可能會在2025年之前仍維持在目標之上。「對抗通脹是首要任務。」她指，高物價削弱消費者和投資者的信心，對社會最貧窮人口的打擊最嚴重。「在對抗通脹之戰獲勝需把利率在更長時間內維持於較高水平。」她指，鑑於通脹再度抬頭的風險，避免過早放鬆政策至關重要。

格奧爾基耶娃並強調各地增長動力有明顯差異，指美國是唯一產出恢復到疫情前水平的主要經濟體，並指印度和科特迪瓦是其他亮點。惟她表示，大多數已開發經濟體正放緩，中國的經濟活動仍低於預期，其他許多國家則在「增長乏力」中掙扎。