馬鞍山洋房項目連沽兩房　青衣特色戶錄終止交易

一手市場於周五(6日)錄得逾10宗成交。其中，馬鞍山洋房項目售出兩伙，單日吸金逾1.2億元。青衣樓盤有連平台特色戶錄得終止交易，該單位去年成交呎價近3萬元。

●馬鞍山雲海別墅沽兩座洋房 套現逾1.2億元

●屯門青山公路大欖段飛揚累沽707伙

●屯門掃管笏凱和山一房呎價約11,103元

●土瓜灣明雋連平台特色戶招標620萬元沽

●沙田星凱‧堤岸單日錄兩宗成交 共涉逾2,317萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周五(6日)連錄兩宗成交，共涉及2,317.1萬元。最新沽出單位包括5座48樓H室，實用面積527方呎，兩房梗廚設計，成交價1,164.5萬元，呎價22,097元。另一伙為5座47樓H室，以1,152.6萬元成交，呎價21,871元。項目自上月13日重推後起連沽13伙，合共套現逾1.6億元。樓盤開售至今累售887伙，套現逾91億元，平均成交呎價約20,377元。

●石硤尾緹外下周二招標賣1伙四房戶

●何文田傲玟6日內招標沽出16伙

何文田一手樓盤傲玟，周五(6日)透過招標以逾1,801.3萬元售出第6座12樓D室，實用面積887方呎，兩房間隔，呎價為20,308元。資料顯示，該盤於本月至今已售出16伙。

●華懋旗下長沙灣東京街項目延至下年推

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，集團旗下的何文田站瑜一系列項目迄今累沽429伙，套現約73億元。不過，原本計劃年內登場的長沙灣東京街項目，預計將延至明年推售。該盤與東涌牽引配電站物業發展項目，同樣會以組裝合成興建。

●山頂種植道11號洋房月租約110萬元

市場消息指，山頂種植道11號的項目11 Plantation Road一座洋房，實用面積10,804方呎，連花園，以月租約110萬元租出，呎租約102元，較對上於兩年半前的租金回落約19%。

●青衣薈藍連平台戶終止交易