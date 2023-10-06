馬鞍山洋房項目連沽兩房 青衣特色戶錄終止交易
2023年10月06日 21:26
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一手市場於周五(6日)錄得逾10宗成交。其中，馬鞍山洋房項目售出兩伙，單日吸金逾1.2億元。青衣樓盤有連平台特色戶錄得終止交易，該單位去年成交呎價近3萬元。
●馬鞍山雲海別墅沽兩座洋房 套現逾1.2億元
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周五(6日)透過招標連沽兩座洋房，並套現逾1.2億元。最新沽出的包括Plumeria Avenue 5號洋房，實用面積3,089方呎，採四房三套間隔，連1,310方呎花園，以6,950.25萬元成交，呎價約22,500元。同時，Camellia Avenue 5號洋房，實用面積2,681方呎，三房三套間隔，連696方呎花園，成交價5,221.9萬元，呎價約19,477元。
●屯門青山公路大欖段飛揚累沽707伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)發展的屯門青山公路大欖段飛揚，周五(6日)再沽1伙兩房單位，兩期項目累計已賣出707伙，佔總供應逾88%，套現約35.6億元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，上述最新沽出單位為2期3座15樓B室，實用面積462方呎，採兩房間隔，成交價618.6萬元，呎價約13,390元。
●屯門掃管笏凱和山一房呎價約11,103元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，接連兩日均錄成交，今(6日)售出第5座18樓B室，實用面積370方呎，一房間隔，以410.8萬元成交，呎價約11,103元。據悉，買家採用120天付款計劃入市。發展商指，項目提供約4.7萬方呎的園林會所。
●土瓜灣明雋連平台特色戶招標620萬元沽
佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，周五(6日)接連沽出兩伙，包括招標賣出連平台特色戶，為實用面積241方呎的3樓C室，一房間隔，連68方呎平台，成交價620萬元，呎價約25,726元。據悉，買家來自荃灣區。該集團營業及市務總監馮倩平稱，另一伙為11樓A室，實用面積232方呎，開放式間隔，以逾477萬元售出，呎價約20,591元。
●沙田星凱‧堤岸單日錄兩宗成交 共涉逾2,317萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周五(6日)連錄兩宗成交，共涉及2,317.1萬元。最新沽出單位包括5座48樓H室，實用面積527方呎，兩房梗廚設計，成交價1,164.5萬元，呎價22,097元。另一伙為5座47樓H室，以1,152.6萬元成交，呎價21,871元。項目自上月13日重推後起連沽13伙，合共套現逾1.6億元。樓盤開售至今累售887伙，套現逾91億元，平均成交呎價約20,377元。
●石硤尾緹外下周二招標賣1伙四房戶
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周五(6日)上載最新銷售安排，落實下周二(10日)招標發售1伙，為第3座6樓B室，實用面積4,451方呎 ，四套房間隔，單位將於當日上午9時招標，同日上午11時截標。
●何文田傲玟6日內招標沽出16伙
何文田一手樓盤傲玟，周五(6日)透過招標以逾1,801.3萬元售出第6座12樓D室，實用面積887方呎，兩房間隔，呎價為20,308元。資料顯示，該盤於本月至今已售出16伙。
●華懋旗下長沙灣東京街項目延至下年推
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，集團旗下的何文田站瑜一系列項目迄今累沽429伙，套現約73億元。不過，原本計劃年內登場的長沙灣東京街項目，預計將延至明年推售。該盤與東涌牽引配電站物業發展項目，同樣會以組裝合成興建。
●山頂種植道11號洋房月租約110萬元
市場消息指，山頂種植道11號的項目11 Plantation Road一座洋房，實用面積10,804方呎，連花園，以月租約110萬元租出，呎租約102元，較對上於兩年半前的租金回落約19%。
●青衣薈藍連平台戶終止交易
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍，周五(6日)錄得1宗終止交易個案，涉及單位為2樓A08室特色戶，實用面積181方呎，開放式間隔，連65方呎平台，原本於去年10月先後簽定臨時買賣合約及正式合約以542萬元售出，當時呎價約29,944元，惟交易已列明終止。