馬鞍山三房戶勁劈112萬沽　連車位售1188萬

樓價跌勢持續，業主要大手減價吸客，馬鞍山嘉華星濤灣三房戶勁劈112萬元，以1,188萬元連車位成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯施志剛表示，鰂魚涌康怡花園E座中層4室，實用面積約596方呎，三房間隔，近期叫價約810萬元，減至約750萬元成交，呎價約12,584元。

－－－－－－

九龍區

●香港置業曾家輝指出，長沙灣宇晴軒2座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔望內園景，以780萬元放售，議價後以約718萬元成交，呎價約15,474元。

●美聯張曉盈表示，長沙灣家壹中層C室，實用面積約277方呎，一房間隔，以475萬元易手，呎價約17,148元。原業主於2019年4月以620.6萬元購入單位，持貨逾4年帳面虧損約145.6萬元，貶值超過23%。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐黃宗信指出，馬鞍山嘉華星濤灣2座高層E室，實用面積約811方呎，三房間隔，原叫價1,300萬元，減價112萬元，以1,188萬元連車位售出，呎價約14,649元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城30座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，7月開價約510萬元，其後減至460萬元，日前議價後以410萬元易手，呎價約12,538元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城L座高層6室，實用面積約338方呎，兩房間隔，大幅減價約22%，以508萬元成交，呎價約15,030元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山天宇海7A座中層A室，實用面積約938方呎，四房連套房間隔，開價約1,400萬元，累減200萬元，以約1,200萬元易手，呎價約12,793元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣茅莆村單號屋分層地下單位，建築面積約700方呎，兩房間隔望山景，以638萬元成交，呎價約9,114元。

●中原鍾國基表示，大埔嵐山1座低層B室，實用面積約899方呎，三房連套房間隔，開價約870萬元，業主移民急讓，議價後以800萬元沽出，呎價約8,899元。原業主於2015年以739萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約61萬元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳帝景灣第6座高層D室，實用面積約586方呎，兩房間隔，原叫價1,050萬元，議價後以978.5萬元成交，呎價約16,698元。屋苑目前有約40個放盤，入場費約700萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳彩明苑D座中層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價488萬元，減至418萬元未補價第二市場價售出，呎價約8,261元。

●中原林頌宜表示，元朗區本月暫錄得9宗成交，新元朗中心4座高層H室，實用面積約639方呎，三房間隔，累減62萬元，以818萬元沽出，呎價約12,801元。

●世紀21天生置業黃敬文表示，青龍頭帝華軒2座高層B室，實用面積約1,085方呎，三房間隔，以885萬元售出，呎價約8,157元，另車位成交價100萬元。原業主於2020年4月購入物業，當時作價1,000萬元，現帳面料損手離場。

●祥益陳秀春表示，屯門寶怡花園3座高層B室，實用面積約415方呎，兩房間隔，減價25萬元，獲上車客以350萬元一筆過購入單位，呎價約8,434元，稍低於市價。

●祥益袁思賢指出，屯門豐景園2座中層7室，實用面積約347方呎，累減23萬元，成交價325萬元，呎價約9,366元，稍低於市價。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園1座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，累減逾80萬元，未補價第二市場成交價253.88萬元，呎價約5,245元。

－－－－－－