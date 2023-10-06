美股道指挫207點　埃克森美孚挫3%

美國就業數據異常強勁，美股周五早段受壓，道指跌207點，報32,912點；標指跌29點，報4,228點；以科技股為主的納指跌80點，報13,138點。港股夜期報17,449點，跌83點；低水37點。

安聯首席經濟顧問埃利安表示，美國經濟下滑的風險有所上升，實現「軟着陸」更加困難，主因包括利率高企推升借貸成本，繼續侵蝕企業、銀行及消費者；以及通脹有回升的風險。摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic亦估計，假如經濟出現衰退，則標指可能有20%的潛在跌幅，就連此前作為美股上漲中堅力量的大型科技股也難於幸免。

埃利安又補充指，可能會導致通脹反彈的一大因素在於油價。他說︰「在需求強勁、石油輸出國組織及盟國(OPEC+)繼續減產以及庫存嚴重枯竭的情況下，石油價格居高不下，這是火上加油。這有可能導致更廣泛的商品和服務出現更高的通脹。」

市場消息指，石化能源巨頭埃克森美孚，正在洽談收購頁岩油生產商Pioneer Natural Resources，交易估值可能高達600億美元(約4,680億港元)，相關消息或於數日內正公布。若然成事，將是埃克森美孚自1999年收購Mobile Corp以來最大規模的收購，也是全球今年來最大型的併購交易。

在收購Pioneer後，埃克森美孚將成為德州及新墨西哥州兩大油田的最大擁有者，日產量可達120萬桶，超過不少油組成員國。與此同時，該公司的潛在庫存可以增加數十年的開採量。埃克森美孚股價早段曾跌3.09%，Pioneer股價升8.77%。