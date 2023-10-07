【東方日報產評】五行欠水易玩完　港須急拓新客源

作為國際都會的香港，過去經濟大旺時，百業興旺，匯聚國際資金與人才，國際金融中心地位可與歐美日較量。可近年國際地緣政治局勢及利率變化不利香港市場，港府施政又未能有效彌補資金缺口，使香港資產估值低迷，股市「乾塘」，零售、旅遊、金融、地產都「五行欠水」，這樣下去，如何能養活人口，支撐經濟命脈與政府公共財政，不無疑問。港府施政別再老是慢條斯理，得把握時間放大招救市，鞏固傳統產業既有優勢，並追趕發展新經濟，以盡快為香港市場創造新客源。再見不到強而有力的政策出台，眼前景氣頹勢只怕明年也難見盡頭！

股神巴菲特的名言，乃「在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼」，惟這番話顯然不適用於這幾年的港股，皆因其表現沒有最差，只有更差，主因中美博弈下國際地緣政治局勢緊張、高息環境壓抑風險資產投資，加上內地經濟自身難保，而香港又面對移民潮，奈何港府長期施政離地，無濟於事。

結果港股流動性每況愈下，這十多年大量企業在港上市，衍生工具市場長足發展，但港股成交卻重返2008年金融風暴期間的低水平，反映市場狀況有多壞。港府雖預告專責小組將提交改善港股流動性方案，且別對此存太大期望，畢竟若真有行政手段能激活流動性，那就證明港府這幾年「躺平」不作為，嚴重塞責。

作為國際城市，打開門口做生意，要吸引客源，離不開提供「機會」與「回報」。問題是，如今中國經濟仍在調整，末季內房危機仍在發酵，香港作為投資中國資產的「機會」，短期內難以凸顯。至於「回報」，香港資產估值確是低迷，但不等於值博，關鍵在於港府施政能否盤活景氣，推動增長。

客觀事實是，香港在創新科技方面起步遲，競爭條件弱，只有擴闊視野，善用大灣區的資源補短，冀盡量追回失地。畢竟新經濟時代，創科能力將主宰一地經濟的核心競爭力，更何況歐美刻意圍堵中國科技發展，香港不能心存僥倖，得跟緊國策開拓東南亞及中東市場，積極參與重構世界經貿新秩序。

股、樓都是香港經濟命脈，全力護航是保增長的基本策略。至於創科，要建立產業氛圍非一朝一夕，但香港的金融中心可當好生物科技、數碼金融、人工智能等科創企業的融資平台，這非光靠喊口號、搞論壇，或政府高層外訪就能實現，得務實從基礎教育、專才培訓、經貿配套等各方面作重大戰略改革，尤其是要加強對中東及東南亞市場的認知與交流，始有望為香港市場建立新的客戶群，務求爭奪新創產業資產的定價權。

身處百年變局，正為前途尋找出路的，何止香港這彈丸之地？運行了幾十年的全球化既要推倒重來，港人也得放下昔日安穩、優越的心態，拿出再創明天的決心與信心來走好這盤世界大棋。港府施政不能繼續你有你講，我有我做，得務實交代出清晰的戰略視野和制訂有效的策略措施，團結人心共謀發展，始能真正重新出發，向新目標邁進！