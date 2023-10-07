【星之谷】2023新居屋淡風中尋寶 哪間是王中之王？

近半年以來樓市低迷，大大影響港人申請新居屋意欲，今期大約18萬份申請書創近年新低。不過，質素好的單位預料依舊搶手，但哪間才是最優質？

今期居屋共有六個新屋苑，合共提供9,154個單位，分別是宋皇臺站啟悅苑(2,046個單位)、屯門延線第16區站旁的兆翠苑(518個單位)、元朗唐人新村朗天苑(3,080個單位)，以及位於觀塘安達臣道新發展區內三個屋苑——安楹苑(1,140個單位)、安麗苑(1,380個單位)及安樺苑(990個單位)。

筆者認為，居屋價值首要視乎地區及交通，然後是單位面積、座向，最後才是價錢。到底哪一間地理位置優勝之餘，座向又一流？

啟悅苑B座中高層優質

啟悅苑兩房單位佔盡地區及交通優勢，閘口距離宋皇臺站D出口僅約125米；除此之外，屋苑還屬於何文田34校網，不少家長一擲千金買樓或租樓都要住在該區，新居屋幸運兒則只需半價就可取得相關住址。

筆者相信，啟悅苑會佔初期售出單位的9成以上，當中B座中高層向東南單位，將高於前排的啟德體育城，隔啟德跑道區的屋苑眺望鯉魚門，將成為今期居屋王中之王，可謂兵家必爭。待只剩超低層兩房單位時，申請人才會選擇其他屋苑。

兆翠苑憧憬港鐵站落成

另可談談屯門兆翠苑。該屋苑位於屯門泳池對面，在屯門延線計劃下，屯門泳池將會拆卸並重建為一個大型屋苑及商場，區內的零售及餐飯配套將大幅提升；惟項目預計於2039年才能夠落成，現時只能望梅止渴。

交通方面，現址近屯門河的位置將興建屯馬線延伸站屯門第16區站，鐵路站出入口設在南北兩端，分別為現時綠在屯門回收站及海皇路公園。新站預計於2030年通車，對於預計2025年入伙的兆翠苑居屋來說，好一段時間仍要以公共巴士作為主要交通工具，或乘搭輕鐵至屯門站上車。

此外，如果該區沒有興建新的天橋，兆翠苑居屋需向南走到「屯門泳池輕鐵站」或向北經天橋進入海典軒商場，才能前往新港鐵站。

景觀方面，兆翠苑少部分向南單位，可從恆富街望屯門避風塘「罅景」。由於海皇路是屯門公路往屯門南的其中一個主要道路，無論日夜汽車流量均相當驚人，筆者估計因此兆翠苑不設向西單位。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。