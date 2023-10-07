道指轉升288點　標指突破4300　拼多多漲7.4%

美國9月非農業職位增長遠多過預期，聯儲局年底前再度加息的機會可能超過一半，長債孳息再攀升，美股周五(6日)先跌後回升。

道指收報33,407點，升288點或0.87%；標指升50點或1.18%，收報4,308點；納指彈211點或1.6%，收報13,431點。反映中國概念股表現的金龍指數急彈2.6%，拼多多漲7.4%。

特斯拉(Tesla)把美國Model 3及Model Y售價下調，股價一度挫3.6%。貴為派息股的電訊公司Verizon受累債息攀升，股價曾插3.3%，收市仍挫1%；沃爾瑪為跌幅最大道指成分股，股價跌1.7%。最佳道指成分股為Salesforce與迪士尼，兩者均漲逾2.6%。

就業數據出爐後，美國債息全線向上，10年期債息曾飆17.8個基點，報4.892厘，創2007年以來新高；5年、30年期債息，以及對息口敏感的2年期債息也抽升。

港股ADR指數按比例計算，收報17,669點，升184點或1.04%。

大型藍籌做好，滙豐控股收報63.41港元，較港收市高1.36元；騰訊控股收報307.87元，較港收市高2.67元。