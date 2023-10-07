許正宇：檢視股市體制後將提交報告　JPEX案體現監管重要性

港府8月底成立促進股票市場流動性專責小組，全面檢視影響股市流動性的因素，並將提交改善建議。財經事務及庫務局局長許正宇在一個電台節目中表示，專責小組檢視內在和外在因素，包括本港股市體制的上市安排、吸納其他地區資金來港等，目標在新一份《施政報告》發表前向港府提交報告。

被問到本港會否拉攏中東的基金來港投資股市，他指，香港作為國際金融中心，其中一個重要優勢是很具包容性，本港需要走出去，他早前外訪卡塔爾，留地到當地銳意發展交易所和資本市場，他與當地監管機構討論時，亦提到希望海外市場多投資港股交易所買賣基金(ETF)。

對於本港首三季IPO市場新股集資額跌至全球第八，排名落後上海、深圳、印度及印尼，他稱，IPO上市集資視乎多方面因素，香港不同市場並行發展，具多元性，當局推廣香港優勢，吸引發行人來港的工作沒有停過。

當局正研究在惡劣天氣下的市場交易安排，他表示，全球暖化令惡劣天氣出現的頻率愈來愈高，對於本港在相關情況下仍要停市，政府感到着緊，目標在年底前提出相關方案，讓市場討論並盡快落實。

此外，許正宇指，JPEX案屬無牌交易平台詐騙事件，當局過去一段時間在教育投資者方面下了很多功夫，虛擬資產交易是新興市場，產品十分有投資機和波動性，投資者如想參與其中，要先想清楚事件本質及承受能力。

他表示，當局對虛擬資產平台的監管體現對投資者的保護，監管制度既體現平台與金融機構的相似度，亦考慮了線上進行的特性。

對於證監會在JPEX事件前未有公布正申請牌照的虛擬資產交易平台名單，是否有「漏招」，他指當局過去已透過不同渠道，強調只有持牌機構才符合要求，證監會亦有向投資者發警示，JPEX事件正正體現監管虛擬資產交易平台的重要性。