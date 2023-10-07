【一周驚奇】通脹非原兇　美零售業陷「零元購」惡性循環

聯儲局自去年底大手加息以壓止通脹，惟高利厘問題亦間接令到消費者信心不足，拖累消費市道。經濟不景，美國近年興起的所謂「零元購」風潮，即針對大小商戶的搶掠偷竊，以及更嚴重的有組織零售犯罪(Organized Retail Crime)，據估算，2021年美國零售業商品損耗金額就高達945億美元(約7,371億港元)，元兇正是各類針對商舖的犯罪；零售商被迫加價以彌補損失，便當地經濟陷入惡性循環。

●美「零元購」猖狂 經濟勢重創

美國全國零售聯合會(NRF)的資產保護與零售業務副總裁David Johnston表示，有組織零售犯罪的禍害絕不止是導致貨物有所損失，在公司財務報表中所載的「商品損耗」金額，實際上「只是故事的一部分」。他續指出，商品損耗並未計入一切非庫存損失，例如因暴力傷害而導致的員工補償、因砸搶而造成的商店損壞，以及因為發生犯罪事件而造成的銷售損失。

Johnston直言︰「當今的零售竊盜和搶劫問題，無法單看財務數據了解……我們需要了解正在發生的事情，並糾正這些犯罪的根源。」

美國大型百貨公司、以販售平價貨品為主的Target近年屢成為有組織零售犯罪的目標。該公司行政總裁Brian Cornell表示，今年的零售商品損耗將比去年增加5億美元(約39億港元)，更直言針對Target的盜竊及暴力事件呈現惡化趨勢。

Target於9月底時更宣布，將關閉位於全國主要城市的9家分店，理由正是因為罪案猖獗，「無法繼續經營這些商店，盜竊和有組織零售犯罪威脅員工團隊和客人的安全，業務已不可持續」。

今年8月時，數十名黑衣劫匪光天化日下衝入百貨公司Nordstrom位於洛杉磯的分店搶掠，引起全國關注，惟這只是冰山一角，該百貨公司過去幾年經常因為被搶而登上頭條。

這種頻繁出現的搶劫事件又被稱為「零元購」或「快閃搶劫」，於美國加州尤為猖獗，背後原因在於2014年該州政府通過的一項法案，使財物損失在950美元以下的盜竊罪從重罪變成了輕罪。而近年美國「黑命貴」(Black Lives Matter，BLM)運動興起，多場示威活動期間亦有不少人乘機搶掠商舖。

NRF報告指出，2021年有組織零售犯罪案件按年增長26.5%，相關的暴力和襲擊行為亦隨之增長，更指導致有組織零售犯罪活動增加的因素之一，乃針對犯罪的起訴減少，即部分案件被錯誤地歸類為「無受害者」而不作起訴；以及重罪門檻的提高，令犯罪成本降低。

日益猖獗的罪案推高零售商的經營成本，導致零售商不得已要加價彌補，最終埋單的依然是消費者。與此同時，許多經常被犯罪團夥「光顧」的零售分店亦因為不堪困擾，決定關門大吉。大量零售商撤走，打擊了社區就業，造就更多失業人口，令社會不穩；而本地居民亦因為生活不便、治安變差而遷出，進一步打擊地區經濟。

以加州三藩市為例，位於該市黃金地段的商業購物中心聯合廣場(Union Square)自2020年來就有多家商店陸續關門，而上文提到經常被洗劫的百貨公司Nordstrom，亦在今年稍早前關閉位於市中心的旗艦店，該店於1988年開業，共有5層樓，佔地約31萬方呎。種種迹象顯示，搶劫輕罪化所帶來的「副作用」無比誇張，甚至足以動搖美國經濟的根本！

●債王格羅斯：美10年期債息短期內衝上5厘

美國債息升至2007年新高，外媒報道，「老債王」格羅斯(Bill Gross)認為，短期內美國10年期國債孳息率有可能進一步向上，或會衝上5厘，並指由於預期國債供應增加，加上市場預期利率將在更長時間內維持在更高水平，債市目前肯定處於超賣狀態。

格羅斯指，或者5厘是近期高位，然而這取決於通脹及經濟增長。

「鱷王」達利奧(Ray Dalio)周二(3日)也表示，美國10年期國債孳息率可能會上試5厘，因為他預計通脹將持續更長時間。

格羅斯認為，聯儲局自2022年3月以來採取的激進加息行動對孳息率曲線產生顯著影響，投資者正努力應對赤字增加帶來的負面影響。「財政赤字超過2萬億美元，我認為，在過去幾天，拋售的ETF的基本上都是投資於長期債券。」

●美國400大富豪榜首現職業運動員 邊位球星咁厲害？

雖然經濟不景氣，亦無阻一眾理財有道的富豪們繼續「增值」！今年除了大家熟悉的科企舵手外，有史以來第一次有職業運動員入榜。

福布斯近日公布2023年美國前400大富豪(Forbes 400)排行榜，NBA「波神」米高佐敦(Michael Jordan)於榜單中排名第379位，淨資產30億美元(約234億港元)，是首名躋身美國前400大富豪排行榜的職業運動員。

米高佐敦自1984年踏上NBA球場，在他的15個NBA賽季中，獲得了9,400萬美元的收入，並且是1997年和1998年聯盟收入最高的球員。球場以外，他與Nike、麥當勞等品牌合作，亦為他帶來豐厚收入。在今年8月，米高佐敦賣掉了他在黃蜂隊大多數股權，成功套現30億美元(約234億港元)。

根據2023年美國前400大富豪排行榜，電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)排名第一，亞馬遜創辦人貝索斯名列第二，甲骨文(Oracle)創辦人艾里森(Larry Ellison)排第三位，他們的身家分別為2,510億美元(約1.95萬億港元)、1,610億美元(約1.25萬億港元)及1,580億美元(約1.23萬億港元)。「股神」巴菲特排名第四，身家1,210億美元(約9,438億港元)，其好友微軟創辦人以1,110億美元(約8,658億港元)財富佔據第六位。