內地消費力回勇？奈雪的茶：中秋十一假期茶飲銷量逾1000萬杯

此外，奈雪的茶推出的「週週9.9元喝奈雪鮮奶」活動反應熱烈，國慶期間新增150萬名會員，復購率超30%，持續帶動原葉鮮奶茶銷售。同時，奈雪茶系列表現優異，霸氣葡萄、霸氣草莓等飲品穩居銷售頭10位之列。

國慶期間，奈雪在25城市的52間店舖齊營業，假期經濟加上新店福利，各地新店迎來「開門紅」，南陽、十堰、新鄉等多個三、四線城市首店單日飲品銷量突破5,000杯。奈雪數據顯示，國慶期間全國門市銷售方面，一、二線城市銷售領先全國，三、四線城市增長突飛猛進。

在城市銷量頭10位中，深圳、廣州、上海排名前三，北京、杭州、成都、西安、蘇州、南京、武漢緊追在後。值得關注的是，一線城市的茶飲生活空間迎3年來最強客流高峰，位於深圳的奈雪生活、奈雪茶院單日客流量均突破3萬人次。在城市銷售增長頭10位中，包頭、南陽、新鄉、漳州、濰坊、十堰、儋州、瀘州等三、四線城市表現亮眼。

在出遊季的推動下，奈雪店、上海浦東機場店、青島膠東機場店等樞紐門市銷售量呈現翻倍增長。此外，杭州西湖、深圳世界之窗、廣州塔、西安鐘樓、北京後海附近門市假期銷售量暴增，多地景區店銷量達到6倍增長。